Declaran culpable de homicidio doloso al autor del crimen machista de Béjar (Salamanca) en 2023

Un jurado popular ha declarado culpable al autor confeso del crimen machista del 30 de agosto de 2023 en Béjar (Salamanca) por el delito de homicidio doloso, con intención de matar pero sin alevosía, con agravante de parentesco, no así de género, y con atenuante de arrebato y confesión sin que el alcohol ni las drogas incidieran en el acto. El presidente del tribunal, también de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega, será el encargado de emitir la sentencia tras el veredicto del jurado, compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres que han deliberado desde el pasado jueves.

Pendiente de sentencia

Con este veredicto, Fiscalía y acusación particular piden 15 años de prisión y 8 de libertad vigilada, mientras que la defensa deja su solicitud en 5 años y que sea solo el padre de la víctima quien reciba las indemnizaciones al considerar que los hijos no mantenían relación con ella.

La acusación particular pedía 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, con las agravantes de género y parentesco, sin la atenuante de confesión que aceptaba la Fiscalía.

La defensa, por su parte, solicitaba la absolución al argumentar que concurría la influencia de las drogas y, si eso no lo consideraban, que se le condenara por homicidio imprudente con las atenuantes de confesión, arrebato e influencia de drogas.

"Estrangulación y sofocación"

Los forenses explicaron en el juicio, celebrado entre el lunes y el jueves de esta semana, que se trató de una muerte violenta por asfixia con un mecanismo de "estrangulación y sofocación", de manera que Rosario Martín Chamorro, que tenía 40 años, falleció sobre las dos de la madrugada de aquel 30 de agosto.

Ocurrió varias horas antes de que, a pocos minutos de las seis, el acusado confeso llamara a la Policía para decir que había matado a su pareja y que se iba a suicidar tirándose del viaducto de la autovía A-66.

El fiscal defendió que el acusado, que entonces tenía 49 años, no presentaba síntomas de drogas ni alcohol, que no está acreditado el consumo previo a los hechos, y que para considerarlo eximente se debe tener también la influencia en sus capacidades.

Los forenses que examinaron al acusado no vieron alteración por drogas y alcohol, algo que declararon asimismo los agentes de Policía Nacional, Local y Guardia Civil que tuvieron contacto directo con él durante aquella jornada.

El fiscal defendió que el acusado, que entonces tenía 49 años, no presentaba síntomas de drogas ni alcohol, que no está acreditado el consumo previo a los hechos

El acusado y su defensa sostuvieron que la mató involuntariamente en medio de una discusión, pero la acusación particular cuestionó por qué entonces no llamó a una ambulancia sino que se fue de la vivienda y tardó casi cuatro horas en llamar a la Policía para decir que se iba a suicidar tirándose del viaducto, al que no se subió hasta que vio a los agentes llegar en su coche.

Contradicciones

La acusación particular hizo hincapié en las contradicciones del relato del acusado tanto en aquella noche como el miércoles en la vista, cuando declaró durante más de una hora respondiendo a todas las partes, y también usó el derecho a su última palabra para decir que se arrepiente y pedir perdón a las dos familias "devastadas".

Los familiares de la víctima declararon en el primer día del juicio que había tenido miedo del autor confeso previamente, tanto por agresiones que habían visto como por su conducta vigilante, celosa y de negativa a aceptar el fin de la relación, ya que él debía abandonar el piso compartido por decisión de la mujer esa mañana del 30 de agosto.