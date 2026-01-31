La Audiencia Nacional advierte del "colapso" y pide al CGPJ dos jueces más de instrucción

La Audiencia Nacional ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "con carácter urgente" la creación de dos nuevos juzgados centrales de instrucción, cuyos magistrados han advertido de la "situación próxima al colapso" que sufren, con una "inasumible carga de trabajo". Para la Sala de Gobierno de la Audiencia es "inexplicable" que el último juzgado central de instrucción, el sexto, se crease en 1997, hace casi 30 años, y por ello ha reiterado al órgano de gobierno de los jueces la necesidad de crear dos más.

Lo ha hecho en su último acuerdo, después de que los titulares de estos juzgados, responsables de investigar extensas macrocausas de corrupción, grandes estafas de criptomonedas, complejos casos de tráfico de drogas o delitos de terrorismo, entre otros, hayan reiterado la "insuficiencia de la actual plantilla" para asumir la carga de trabajo que tienen a sus espaldas.

Subrayan el "importante aumento, tanto cuantitativo como cualitativo", en la carga de trabajo de los seis juzgados centrales de instrucción

En su última reunión, celebrada el 16 de enero, estos jueces destacaron el "extraordinario y continuado aumento" de órdenes europeas de detención e investigación, el "incremento exponencial de las estafas masivas a través de inversiones por internet y delitos informáticos" y la "aparición de los nuevos procedimientos de la Fiscalía Europea", en los que actúan como jueces de garantías.

Un escenario que genera una "situación próxima al colapso" en sus juzgados y que les ha llevado a "reiterar y exigir la urgente creación" de dos nuevas plazas.

Petición que ha aprobado la Sala de Gobierno en su última reunión a propuesta del presidente de la Audiencia, Juan Manuel Fernández, quien recuerda que esta solicitud ya fue formulada al CGPJ y que el órgano de gobierno de los jueces la incluyó en la relación de aumento de la planta judicial que aprobó en julio de 2025.

Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia

El acuerdo subraya el "importante aumento, tanto cuantitativo como cualitativo", en la carga de trabajo de los seis juzgados centrales de instrucción, que con la recién estrenada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se han pasado a denominar plazas en la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia.

Esta norma, además, ha hecho "urgente" la necesidad de este incremento porque "el nuevo modelo organizativo conlleva la desaparición" de la figura del juez decano, que asumía, entre otras, funciones organizativas de los juzgados.

Sería así necesario, según la Sala de Gobierno, la creación de una presidencia de los juzgados, si bien la normativa no lo permite si son menos de ocho.

En paralelo a la situación de estos juzgados, recientemente, el CGPJ aprobó reforzar con tres magistrados en comisión de servicios la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los procedimientos, que se acumulan durante años a la espera de fecha de juicio. A finales de 2025, al menos 20 aguardaban ser agendados.

"Absoluta ausencia de información"

En su última reunión, los jueces de instrucción también dejaron constancia "de manera unánime" de la "absoluta ausencia de información" sobre los planes y el desarrollo de la implementación de la nueva oficina judicial y los cambios que trae la nueva estructura judicial en relación a los funcionarios y letrados de la administración de justicia.

La mencionada Ley de Eficiencia introdujo un nuevo modelo organizativo que eliminó los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituyó por tribunales de instancia que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

Noticias relacionadas

Recientemente, el Gobierno anunció la creación de 500 plazas judiciales este año, cuatro de ellas en la Audiencia Nacional.