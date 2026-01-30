Xisco Quesada recauda 725.000 euros en 24 horas para costear su tratamiento contra el cáncer

Una auténtica avalancha de aportaciones ha disparado en apenas un día la recaudación del crowdfunding que ha impulsado Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que comparte en redes sociales su día a día con un cáncer de páncreas con metástasis. La campaña en GoFundMe ha superado esta mañana los 725.000 euros en unas 24 horas, desde que Quesada difundió el vídeo en el que explicaba que ya no puede afrontar en solitario el coste de los tratamientos que está siguiendo en la sanidad privada.

Según recoge el contador de GoFundMe, han donado más de 36.000 personas, en en una cadena de apoyo que se ha extendido a través de Instagram y TikTok, donde Quesada reúne centenares de miles de seguidores. El vídeo en el que pide ayuda acumula además casi 200.000 ‘me gusta’.

Quesada ha explicado que llevaba meses intentando costear estas terapias experimentales con la ayuda de su familia, pero que el dinero reunido "no ha sido suficiente" para tratamientos e impuestos. Detalla además que lleva ingresado desde el 21 de noviembre y que desde el 31 de diciembre no ha podido ver a sus hijos. "Tuve que buscar soluciones fuera de Mallorca, porque por protocolo ya no había más opciones", relata, antes de insistir en la idea que siempre repite a sus seguidores: "Mientras haya vida, yo sigo".

El joven también ha señalado que el dinero que recaude irá destinado a continuar con el tratamiento: "Hasta que pueda salvarme y volver a casa". En caso de darse el escenario más desfavorable, también se ha comprometido: "Si sale mal, entre un 60 y un 70% de lo recaudado se donará a asociaciones que investiguen curas para esta enfermedad", mientras que entre el 30 y el 40% restante se destinaría a devolver el dinero a los familiares que le han ayudado hasta ahora.

La visibilidad alcanzada por la campaña se refleja también en los nombres que aparecen en la lista pública de donantes. Entre ellos figuran algunas personas conocidas, como el actor Miguel Ángel Silvestre o los futbolistas Carles Aleñà y Antonio Sánchez Navarro, además de miles de aportaciones anónimas. "No pido ni un euro a nadie que no pueda o no quiera. Me basta con compartir, que es gratis", ha escrito Quesada en la plataforma, donde agradece el apoyo recibido y pide que cualquier donación sea "de corazón".