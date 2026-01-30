Catalunya tendrá en Camprodon un nuevo centro de investigación sobre montaña y nieve

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han presentado este viernes en Barcelona un acuerdo para crear el Centro de Innovación de la Montaña y la Nieve (CIM Neu), que tendrá su sede en Camprodon (Ripollès), en el edificio modernista de Can Roig. El centro quiere ser un espacio de referencia para proyectos de investigación y de aplicación tecnológica vinculados a la nieve y a la montaña, con investigadores, estudiantes y empresas emergentes, y también busca el arraigo en el territorio. Además, FGC prevé instalar allí un centro de control integrado de las seis estaciones de montaña que gestiona. Aunque no hay un calendario concreto, los impulsores confían en que la reforma del edificio esté lista el próximo curso.

Uno de los elementos clave es la implantación en el territorio rural para dar respuesta a sus necesidades

Los bancos de pruebas de los proyectos que esperan desarrollar serán las estaciones de FGC de la Vall de Núria y Vallter. "Estoy convencido de que este centro será un referente. Un primer paso para un futuro muy esperanzador", ha señalado Francesc Torres, rector de la UPC. El presidente de FGC, Carles Ruiz, ha agradecido la colaboración de la universidad, que desde el primer momento en que se planteó el proyecto "se pusieron manos a la obra".

El centro nace de la necesidad de poner solución a los retos tecnológicos y de sostenibilidad que plantea el futuro y de ser capaces de aprovechar las oportunidades que ello supone. "Para ofrecer soluciones que mantengan y hagan crecer la actividad de la montaña necesitábamos un instrumento", ha explicado Ruiz. CIM Neu también aspira a favorecer la transferencia de conocimiento entre la universidad, la empresa pública y privada y las entidades del territorio de modo que funcione como una plataforma abierta de colaboración e innovación.

El vicerrector de la UPC, Jordi Berenguer, ha destacado los cinco pilares sobre los que se sostiene el proyecto: el talento como motor del cambio, atrayendo personal joven al centro; el programa de ejes tecnológicos, "para caminar hacia una montaña más sostenible"; la colaboración con el territorio, para "dar respuesta a sus necesidades"; la compra pública innovadora, que adquiera tecnologías disruptivas; y el fomento de la emprendededuría, permitiendo la "creación de ‘startups’ que arraiguen las personas al territorio y den salido al mercado a los productos desarrollados en el centro". Berenguer ha hecho hincapié en que "con la puesta en marcha de este proyecto se quiere aportar toda la capacidad tecnológica y de formación de la UPC al servicio del equilibrio territorial del país".

El acto ha contado con la presencia de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, también ha intervenido en la presentación del acuerdo, destacando dos aspectos clave del acuerdo. En primer lugar, que es la primera vez que estamos ante "un ecosistema de colaboración con actores, universidades, administraciones y empresas locales, que permite pasar de la teoría a la práctica". En segundo lugar, que el motivo de nacimiento del centro es el de "convertirse en un espacio de referencia en el Pirineo", ha concluido Paneque. La consellera ha aprovechado, en el marco de la crisis ferroviaria de estos días, la labor de los equipos técnicos de FGC para devolver el servicio a la normalidad.

Por su parte, el alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, ha expresado su satisfacción por la apertura del centro. "Hemos trabajado mucho por el turismo en el valle y a menudo nos hemos olvidado de arraigar a las personas al territorio", ha dicho sobre un vacío que ahora llenará este nuevo centro.

Respecto al calendario, Guitart se ha mostrado optimista y ha afirmado que la intención del ayuntamiento es que CIM Neu abra sus puertas durante septiembre u octubre de este año. Ha detallado que la licitación de la obra se producirá durante los próximos dos meses. Solo la reforma del edificio modernista de Can Roig tendrá un coste de alrededor del medio millón de euros. La inversión restante que supondrá la puesta a punto del proyecto todavía se desconoce.