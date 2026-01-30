Temporal de fuerte viento y frío en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Tras las borrascas Joseph y Kristin, Meteocat ha activado avisos desde este viernes y hasta como mínimo el domingo ante el riesgo de vientos en Catalunya que podrían superar los 70 kilómetros por hora en una quincena de comarcas catalanas. Por su parte, Aemet pronostica incluso que en algunos puntos, como el litoral y prelitoral de Tarragona, el sábado podrían registrarse vientos de hasta 100 km/h. Protecció Civil ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos y pide a la población extremar las precauciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo en Barcelona y resto de Catalunya.

Protecció Civil pide prudencia "El viento se intensificará el sábado a partir de la mañana y hasta la tarde-noche sobre todo en el litoral y prelitoral central y de Tarragona. En el Pirineo también soplará fuerte el viento. Mucha prudencia", ha escrito Emergències en la red social 'X'.

Valentina Raffio Hasta 100 km/h La situación escalará de cara al sábado. Según apuntan los pronósticos, para entonces los vientos no solo cogerán fuerza sino que se extenderán. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado una quincena de avisos por viento desde el Empordà y el Ripollès hasta el Baix Ebre y Montsià. Los avisos más severos, de nivel naranja, engloban comarcas como el Baix Llobregat, Penedès, Anoia, Garraf, Alt Camp, Tarragonès y Baix Camp. En estas zonas, la Agencia Estatal de Meteorología también ha activado avisos de nivel naranja ante el riesgo de rachas que podrían llegar a los 100 km/h.

