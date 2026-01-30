La vuelta a la normalidad de Rodalies el lunes, pendiente de la revisión de 155 puntos

Los trenes de Rodalies han circulado este viernes, pero a una velocidad muy por debajo a la habitual. A los 10 tramos interrumpidos por las revisiones de la infraestructura para garantizar la seguridad hay que añadir que hasta 110 kilómetros de la red ferroviaria catalana están afectados por límites de velocidad. Adif ha detectado 155 puntos con deficiencias en la infraestructura o en su entorno en los que los maquinistas deben seguir las limitaciones, que en algunos casos son de 30 kilómetros por hora.

Las consecuencias de estas limitaciones son retrasos y, ante la acumulación de las demoras, anulaciones de servicios. Trenes que no pasan y pantallas en las que falta la información han vuelto a desorientar a los usuarios, que en muchos puntos deben aún realizar transbordo al autobús para poder continuar con su recorrido.

La incógnita del lunes

El Govern no ha asegurado al 100% que este próximo lunes la red recupere la normalidad y pueda retirar los autobuses que suplen la falta de tren en los diez tramos cortados. El presidente en funciones, Albert Dalmau, ha explicado este viernes que todo dependerá de cómo avancen este fin de semana los trabajos de revisión de los puntos en los que se ha detectado que existe algún riesgo para la seguridad.

Si existen zonas que requieran "más atención, trabajos y seguridad, estos permanecerán cerrados", ha advertido. Los sindicatos de Adif han denunciado que los trabajos avanzan de forma muy lenta debido a que los llevan a cabo empresas subcontratadas.

Una de las incógnitas se cierne sobre el tramo de la línea R3 entre La Garriga y Puigcerdà. Este viernes no era posible asegurar que los trabajos vayan a finalizar a tiempo para que este tramo entre en servicio el lunes.

Limitaciones en la circulación

En todas las líneas de Regionales y Cercanías se han fijado limitaciones de velocidad, a excepción de la RL3 de Lleida. La R4, que une Sant Vicenç de Calders y Manresa, es una de las grandes afectadas en cuanto a la reducción de la velocidad habitual de los trenes, con 28 restricciones. Sin embargo, la que más reducciones de velocidad sufre es la R15 entre Barcelona, Reus y Riba-roja d’Ebre, con 39. Barcelona es la que acumula más lugares con limitación temporal de velocidad, con 73. Le sigue Tarragona, con 51; Girona, con 25; y finalmente Lleida, con 6.

En uno de cada cuatro casos la limitación de velocidad se debe al estado de la vía, y en uno de cada diez se debe al estado del mecanismo de desvío o cambio de agujas y las traviesas que permiten la intersección entre dos vías. Otra causa que explica la reducción de velocidad es el estado de las trincheras, la excavación que permite salvar el desnivel para el paso del tren.

El accidente de Gelida del día 20 ha activado un control superior sobre el estado de la infraestructura. De hecho, hay tramos que cuentan con limitación de velocidad debido al mal estado de la infraestructura. Como ha avanzado EL PERIÓDICO, casi todas las incidencias en taludes registradas por Adif suceden en zonas en las que no se había realizado ninguna actuación.

Peaje de la C-32

Por otra parte, el peaje de la C-32 se restablecerá este sábado en sentido norte. En sentido sur se mantendrá la gratuidad solo en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles. La Conselleria de Territori contempla de este modo compensar el tráfico de largo recorrido que con motivo del corte de la AP-7 en sentido sur en Martorell debe optar por esta vía.

La apertura de esta barrera se mantendría mientras haya las restricciones en la autopista por la reparación del muro de Gelida que cedió en el accidente ferroviario del pasado 20 de enero. Aunque no tiene aún una fecha concreta de reapertura, se estima podría ser en torno al próximo 9 de febrero.

La Zona de Bajas Emisiones, que había quedado en suspenso para facilitar la movilidad estos días sin trenes, vuelve a estar operativa este sábado.