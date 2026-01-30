Obras en el Garraf, nuevos trenes y reapertura parcial de la R3: los planes más inmediatos de Rodalies

Los usuarios de Rodalies cuentan las horas para que la red vuelva a operar con normalidad -cosa que en teoría será este próximo lunes-, si bien esa 'normalidad' ya implica de por sí incidencias y retrasos diarios. Superado el caos de estos últimos 10 días, desde que el 20 de enero un muro se derrumbó sobre un tren de la R4 en Gelida provocando no solo la muerte de un maquinista en prácticas sino la paralización de todo el servicio para revisar los 30 puntos críticos de la red, ¿qué depara el futuro inmediato en el servicio ferroviario en Catalunya?

Si no hubiera sido por la gran crisis que ha sufrido la red, este mismo mes de enero Rodalies de Catalunya ya habría estrenado los dos primeros nuevos trenes del total de 110 que espera ir incorporando para modernizar la flota. En las próximas semanas empezarán a circular los primeros convoyes del total de 24 que se sumarán a la red ferroviaria.

Los primeros trenes esperan ya su momento tras obtener la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que los habilita para prestar el servicio. El objetivo de Renfe es que en horas punta todos los trenes sean dobles. Está previsto que en Rodalies la capacidad aumente un 36% y en Regionals, un 17%.

De forma paulatina se irán incorporando los 72 trenes de Alstom para Rodalies y 38 de CAP para Regionals, 14 de los cuales serán de ancho variable para línea R16 de Tortosa.

Aunque se contará con 110 trenes nuevos, el incremento de flota real será de 54 trenes, debido a que se retirarán los convoyes de 40 y 50 años, que se averían con frecuencia. En Regionals, de los 38 trenes nuevos, 32 servirán para reemplazar a los antiguos, por lo que el número total de trenes solo aumentará en 6. El cambio debería aportar al servicio un salto notable en fiabilidad.

No lo ha presentado todavía, pero Rodalies ya tiene en marcha un nuevo servicio de información sobre la circulación de trenes en tiempo real. Por ahora solo muestra los trenes de la red de Rodalies de Barcelona, a la espera de perfeccionar la aplicación y sumar los trenes de Media Distancia y Regionals. Atenderá a eterna y persistente reclamación de los usuarios de poder conocer dónde se encuentra y cuándo pasará el tren que están esperando en el andén, dado que las pantallas no muestran las disfunciones que se van produciendo en el servicio.

En la página https://tiempo-real.renfe.com/, Renfe muestra la posición de los trenes actualizada sobre un mapa cada 30 segundos. El objetivo es brindar la información a cualquier operador o plataforma que desee utilizarla, de modo que planificadores de ruta como Google Maps puedan mostrarla también por sus canales.

En verano, en Ripoll debería entrar en servicio el primero de los nuevos talleres que Renfe ha proyectado para reforzar los trabajos de mantenimiento de los trenes. Con instalaciones actualmente saturadas, el objetivo es reducir un 30% las horas que los trenes permanecen inmovilizados a la espera de ser revisados o reparados.

La operadora invertirá 96 millones en esta instalación, así como en la entrada en servicio de nuevos talleres en Manresa, la ampliación y modernización de las instalaciones de Vilanova i la Geltrú —la mayor de todas— y Sant Andreu Comtal.

Pero además Rodalies incrementará la flota con la incorporación de los nuevos trenes, motivo por el cual se propone ejecutar otros tres proyectos más antes de 2030. Se trata de talleres en las estaciones de Granollers Centre, Sant Vicenç de Calders y Mataró.

La red de Rodalies seguirá inmersa en obras. La revisión de toda la infraestructura después del accidente de Gelida ha puesto en evidencia los múltiples puntos en los que presenta un estado crítico. Uno de ellos es el paso por el Garraf del corredor sur. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha anunciado esta semana que estos trabajos empezarán a partir del 15 de marzo.

En este punto está pendiente desde hace tiempo la rehabilitación del Puente Cala de Aiguadolç y el Viaducto de Garraf. Ambos están sobre acantilados cerca de Sitges y forman parte de la vía del tren. Las bases de los puentes se han deteriorado por el oleaje y la corrosión del agua de mar, y algún pilar aparece descalzado y las maderas rotas. La alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), lleva años reclamando obras urgentes para mejorar los tramos de la R2 de Cala Ginesta y Cala Morisca.

Tal y como avanzaba en septiembre EL PERIODICO, la obra estaba programada inicialmente por Adif para finales de 2025. Sin embargo, tal y como estaba prevista obligaría a reducir a una sola vía el corredor sur de Rodalies durante tres meses y ya se optó por aplazarla hasta principios de año. Antes de iniciar la obra, sin embargo, se deberá restablecer la línea R4, afectada por el accidente de Gelida, por donde se deberían desviar los trenes de Regionals por Vilafranca.

La misma obra incluye también reforzar los pilares, las vigas y la losa de un túnel de 56 metros cerca de Sitges y demoler y reemplazar partes muy deterioradas por sistemas que permitan evacuar el agua. Se prevé actuar asimismo en el paso subterráneo bajo la vía del tren a la altura de la calle de Sant Honorat, cerca de la estación de Sitges.

La R3 concentra diversos de los puntos considerados de riesgo para la ciculación de trenes que se están analizando estos días. Por ello, toda la línea permanece cortada hasta Puigcerdà. Este fin de semana Renfe dará a conocer si Adif ya ha podido emitir los certificados de seguridad necesarios para que los trenes puedan volver a circular entre La Garriga y Puigcerdà.

El tramo entre L’Hospitalet y La Garriga, cortado para ejecutar las obras de desdoblamiento entre Parets del Vallès y La Garriga desde el pasado 7 de octubre en lo que es el corte más largo de la historia de Rodalies, continuará sin servicio hasta mayo. Ese mes, si todo va según lo previsto, se reanudará el servicio entre L’Hospitalet y Mollet-Santa Rosa. Se reducirán entonces de 22.000 a 12.000 los afectados por el corte.

Esta semana de inoperatividad de la R3 está sirviendo de examen frente a una hipotética nueva interrupción prolongada en el futuro para desdoblar el resto de la línea. La Generalitat estudia cómo acelerar el desdoblamiento de una línea fundamental en el centro del territorio que no se ha puesto al día y discurre por vía única. La idea de agrupar las obras de los diferentes tramos pendientes para evitar concatenar larguísimos cortes se ha visto refrendada en el Plan Rodalies, que de aquí a 2030 prevé las inversiones necesarias para ejecutar los tramos entre Montcada Bifurcació y Parets (80 millones), La Garriga y Centelles (5 millones) y entre Centelles y Vic (150 millones). Ahora el gran reto será llevarlos todos a cabo.

La primera urgencia en la línea R8 y el Corredor del Mediterráneo es reparar las grietas aparecidas en el túnel de Rubí. Una vez puedan circular los trenes, se abordará una actuación de mucho mayor calado: Adif licitó en agosto la reforma de toda la estructura del túnel, de 914 metros, ante la evidencia de su mal estado. El concurso, por valor de 23,3 millones de euros, debe adjudicarse en los próximos días o semanas.

Aunque no se trata de una línea muy transitada por pasajeros, sí resulta fundamental para la conexión de las mercancías con Francia, por lo que la intervención deberá contemplar cómo vehícula el tráfico de bienes, que estos días se está viendo muy afectado por el cierre de esta infraestructura.

Ante la superposición de tanta intervención en una red muy saturada, la nueva Oficina Técnica de las obras de Rodalies está centrada desde el pasado otoño en reprogramar los trabajos para encontrar el mejor encaje y evitar molestias añadidas e innecesarias que sufrían los usuarios por una mala planificación previa. A razón de su tarea, deberá notarse este año un mejor servicio debido a una mejor ordenación de las actuaciones y la entrega de obras sin fallos que después revierten en continuas incidencias cuando circulan los trenes. Asimismo, también fruto de esta planificación, cuando se restrinja el paso de trenes por lugares en obras, en coordinación con Renfe se están estableciendo ya unos protocolos de desvío de trenes por vías que deben mantenerse en servicio y con suficiente capacidad.