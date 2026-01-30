Registradas 353 incidencias por LGTBIfobia en Catalunya en 2025

El Observatori contra la LGBTIfòbia ha registrado un total de 353 incidencias por LGTBIfobia en Catalunya en 2025, y destacan las muestras de odio y exaltación como el tipo de discriminación más registrado, con un 24,9% del total.

Se trata de datos presentados este viernes por el Observatori, en los que se asegura que este ha sido el año con la cifra "más alta desde que se recogen estos datos en la entidad", suponiendo un aumento del 11% con respecto a 2024 (cuando hubo 318), y es el tercer año consecutivo en el que se superan las 300 incidencias.

En declaraciones a los periodistas, el coordinador técnico del Observatori, Cristian Carrer, afirma que es el primer año en el que las muestras de odio son el tipo de discriminación más mayoritario, un fenómeno que también está "relacionado con los discursos de odio en las plataformas digitales, discursos de la derecha y la extrema derecha".

Más de la mitad de las incidencias se han denunciado formalmente

Otro de los representantes, el jurista del Observatori, Albert Carrasco, ha señalado que del total de incidencias, más de la mitad se han denunciado formalmente "de alguna forma", y algunas de ellas continúan en curso.

Más incidencias

La gayfobia es el origen discriminatorio más registrado (50,7%), superando la mitad del total de incidencias, seguido de la transfobia (30,6%), la mayoría de ellas ejercidas a mujeres trans, aunque con una presencia progresiva de hombres trans y personas no binarias; la LGTBIfobia (10,8%) y la lesbofobia (6,2%).

Barcelona es la provincia más registrada (75,4%), "representando tres tercios del total de incidencias"; la sigue Tarragona (4,2%), Girona (3,1%) y Lleida (2%); y también se computan las incidencias cometidas de forma no presencial por medios virtuales (14,2%) y las que no se obtienen el dato (0,8%).

La ciudad de Barcelona es la población con más incidencias (52,3%), suponiendo "más de la mitad del total de incidencias del territorio catalán": se atribuye a la implementación efectiva del protocolo de actuación ante situaciones de discriminación por LGTBIfobia, en la que opera el Observatori en coordinación con la Oficina per a la No Discriminació y el Centre LGTBI de Barcelona.

Por distritos, donde se han registrado más incidencias han sido Sant Martí (3), Eixample (3) y Sants-Montjuïc (1), zonas en las que el Observatori tiene dispositivos de puntos lilas habilitados en festivales y salas de ocio nocturno, como la Sala Apolo, Razzamatazz, o el Festival Brunch Electronik.

Agresiones en las calles

Por ámbitos, la vía pública sigue siendo el lugar donde se producen más incidencias (el 25,5%); seguido del laboral (14,4%), en el que destacan las situaciones de acoso; e Internet y las redes sociales (14%), sobre todo por los discursos de odio extendidos públicamente en redes sociales, como Instagram, X y Tik Tok.

Este año el tipo de discriminación más registrado han sido las muestras de odio y exaltación, como discursos de odio en ámbitos digitales y ataques vandálicos en la vía pública a simbologías LGTBI+.

También las agresiones físicas (21,2%), la mayoría de ellas junto a amenazas y agresiones verbales; seguido de las situaciones de acoso (17,8%), en el ámbito escolar, la vivienda o el empleo, lo que, según Carrer, indica que "la LGTBIfobia está distribuida en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y es fundamental la prevención, la detección y la pedagogía".

Prevención

En este sentido, insiste en la implementación del articulado de la Ley contra la LGTBIfobia: "No queremos solo un régimen de sanciones. La LGTBIfobia es una problemática social y a golpe de sentencia dudo que se solucione".

"Si una persona piensa que soy un maricón de mierda que deje de pensarlo. La idea es que no piense que yo soy eso. Por eso creo que la pedagogía, más que las sanciones, o establecer políticas coeducativas o de perspectiva sexual y de género, y que las empresas incluyan también estas políticas, es urgente e imperante", añade.