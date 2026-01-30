La red ferroviaria catalana tiene esta semana 155 puntos con limitaciones temporales de velocidad

Adif ha establecido esta semana limitaciones temporales de velocidad en 155 puntos de la red ferroviaria de Catalunya, según consta en el Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad de esta semana, al que ha tenido acceso la ACN. Se trata de puntos o tramos en los que se han detectado incidencias o deficiencias y donde los maquinistas deben reducir la velocidad por razones de seguridad. Este documento interno de Adif se publica cada lunes y actualiza las afectaciones.

En todas las líneas de Regionales y Cercanías del país hay fijadas limitaciones de velocidad, a excepción de la RL3 de Lleida. La más afectada es la R15, con 39 puntos. En conjunto, en Catalunya hay unos 110 kilómetros en los que la circulación se realiza más lentamente de lo que correspondería.

Barcelona es la demarcación que acumula más lugares con limitación temporal de velocidad, con 73

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad es de ámbito estatal y va dirigido a las personas que trabajan de una manera u otra en la red ferroviaria. En él aparecen las afectaciones que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad, a qué velocidad se debe circular y los motivos de la incidencia. En ocasiones se trata de puntos concretos y puntuales, pero en otros casos son tramos de algunos kilómetros. Según han explicado fuentes especializadas a la ACN, hay tramos que figuran en la lista desde hace diez años, porque las reparaciones no se llevan a cabo. En otras ocasiones sí se solucionan y entonces se eliminan del documento.

Más de una incidencia a resolver

Esta semana, las vías de Catalunya aparecen hasta 155 veces, si bien hay casos en los que el mismo punto o tramo consta más de una vez, principalmente porque hay más de una incidencia a resolver. El volumen es similar al de la semana anterior, pese al último temporal que ha desencadenado el caos ferroviario.

La línea de Renfe que más reducciones de velocidad sufre es la R15, con 39 limitaciones. De estas, dieciséis se encuentran entre Riba-roja d’Ebre y Reus, un tramo que recientemente se ha cortado al tráfico ferroviario y donde Adif ha identificado cinco puntos críticos en los que trabaja para resolverlos. Además, se trata de una zona de vía única y donde, a causa de estas restricciones, los convoyes deben circular entre los 30 km/h y los 70 km/h. Entre Reus y Barcelona se encuentran el resto de los puntos que aparecen en el documento. Son vías por las que también circulan otras líneas de Renfe, las que conectan las comarcas del sur de Catalunya con la capital catalana. En términos generales, el corredor sur es el que más sufre estas restricciones de velocidad.

La R4, que une Sant Vicenç de Calders y Manresa, es la otra gran afectada en cuanto a la reducción de la velocidad habitual de los trenes, con 28 restricciones. Ya al inicio del trazado, en la estación de Sant Vicenç de Calders, hay afectaciones. En un tramo de 20 kilómetros, hasta La Granada, hay doce, donde los trenes mayoritariamente deben circular a 60 km/h. Hasta Martorell, las alteraciones se suceden.

19 limitaciones en la R11

En las comarcas gerundenses, las vías por las que pasa la R11 (que une Portbou y Barcelona Sants) tienen diecinueve limitaciones de velocidad. Catorce se encuentran entre la estación de Portbou y la de Maçanet-Massanes, por donde los convoyes deben pasar entre los 30 km/h y los 80 km/h.

Las limitaciones de velocidad que aparecen no afectan solo a los tramos por donde circulan trenes de pasajeros. La infraestructura también presenta afectaciones en lugares por donde solo circulan trenes de mercancías, como en el entorno de las estaciones de Can Tunis o la del Morrot del puerto de Barcelona.

El estado de la vía, principal motivo

Según los datos a los que ha tenido acceso la ACN, actualmente constan una cincuentena de motivos para establecer una reducción de velocidad en un tramo de vía. El principal está relacionado con el estado de la vía (sin especificar), en uno de cada cuatro casos (el 25,2%). El segundo tiene que ver con el estado del mecanismo de desvío o cambio de agujas y las traviesas que permiten la intersección entre dos vías, que actualmente provocan 22 reducciones de velocidad (el 14% de los casos). El estado de las "trincheras" (excavaciones en el terreno para suavizar la pendiente y favorecer el paso del tren) es la tercera causa de reducción de la velocidad, con una docena de casos (el 4,5%), según la última actualización de Adif.

La lista es larga e incluye factores como el mal estado de un túnel, la protección por trabajos que se están realizando en el trazado o indicaciones específicas relacionadas con la distancia de frenado antes de llegar a algún punto. Por demarcaciones, Barcelona es la que acumula más lugares con limitación temporal de velocidad, con 73. Le sigue Tarragona, con 51; Girona, con 25; y finalmente Lleida, con 6. Desde Adif han rechazado comentar e informar sobre los distintos aspectos que aparecen en el documento, al considerar que es de uso interno de la compañía.