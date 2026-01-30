Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 31 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 31 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
- Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
- Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
- Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
- Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización
- Novedades en el peaje de la C-32 a partir de este sábado