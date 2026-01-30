Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 30 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 30 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 30 de enero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 30 de enero de 2026
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Más de 16.100 adolescentes catalanes obtuvieron el título de la ESO con asignaturas suspendidas
- La AP-7 vuelve a cerrarse al tráfico en sentido sur en el tramo de Gelida
- El Govern mantiene hasta el viernes la eliminación de las restricciones de las ZBE y del peaje de la C-32 en el Garraf
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio