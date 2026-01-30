Novedades en el peaje de la C-32 a partir de este sábado

El peaje de la C-32 presentará cambios a partir de la medianoche de este viernes. Este sábado a las 00 horas el peaje continuará siendo gratuito en sentido sur para los vehículos que habrían utilizado la autopista en sus desplazamientos hasta Tarragona. Se bonifica el "largo recorrido" y no tanto los desplazamientos que habitualmente ya optan por la C-32 y que no utilizan la AP-7.

En sentido norte será de pago. El levantamiento del peaje ha costado 600.000 euros al día a la Generalitat.

Vuelven las restricciones

En paralelo, este viernes finalizan algunas de las medidas excepcionales impulsadas por el Govern de Catalunya para facilitar los desplazamientos mientras se recupera el servicio de Rodalies, como la eliminación "temporal" las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que volverán a aplicarse a partir de este sábado.

Con la ZBE, las administraciones implicadas pretenden reducir en un 15% los niveles de contaminación. La restricción y el sistema de vigilancia de cámaras vela por el cumplimiento de la norma.