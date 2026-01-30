Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Champions playoffsCarlos AlcarazRosalíaViento CatalunyaPilar AlegríaFuneral AdamuzRodaliesBarcelonaCáncerIryoElecciones Aragón
instagramlinkedin

Crisis ferroviaria

El Govern restablece este sábado las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona

Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Horarios e incidencias en Renfe y huelga de maquinistas

La calle Vidal i Barraquer de Tarragona, uno de los límites de la ZBE de la ciudad.

La calle Vidal i Barraquer de Tarragona, uno de los límites de la ZBE de la ciudad. / ACN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este viernes finalizan algunas de las medidas excepcionales impulsadas por el Govern de Catalunya para facilitar los desplazamientos mientras se recupera el servicio de Rodalies, como la eliminación "temporal" las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que volverán a aplicarse a partir de este sábado.

Con la ZBE, las administraciones implicadas pretenden reducir en un 15% los niveles de contaminación. La restricción y el sistema de vigilancia de cámaras vela por el cumplimiento de la norma.

Noticias relacionadas y más

Abonos gratuitos durante un mes

Respecto al transporte ferroviario, el Govern recuerdan la disponibilidad de los abonos gratuitos en Rodalies durante un mes vigentes desde el pasado martes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  2. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  3. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  4. Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización
  5. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  6. Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
  7. El Supremo rechaza el recurso con el que el padre de Noelia intentaba parar su eutanasia
  8. Montaña rusa de temperaturas en Catalunya: lo que está por venir

La navegación cuántica emerge como alternativa al GPS ante la vulnerabilidad de las señales satelitales

La navegación cuántica emerge como alternativa al GPS ante la vulnerabilidad de las señales satelitales

Joyas, violencia y ritos animistas: así actuaba un grupo de atracadores de las Tres Mil Viviendas

Joyas, violencia y ritos animistas: así actuaba un grupo de atracadores de las Tres Mil Viviendas

Vídeo | Operación en las Tres Mil Viviendas contra una banda de ladrones

El Govern restablece este sábado las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona

El Govern restablece este sábado las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona

Ferrocarrils y la UPC ensayarán en la Vall de Núria y Vallter innovaciones sobre nieve artificial y montañismo

Ferrocarrils y la UPC ensayarán en la Vall de Núria y Vallter innovaciones sobre nieve artificial y montañismo

Florinda Picañol, 107 años: "Lo mejor para tener una buena vida es ser buena persona"

Florinda Picañol, 107 años: "Lo mejor para tener una buena vida es ser buena persona"

Catalunya vivirá nuevos trenes de borrascas: un mes de febrero con cambios bruscos en el tiempo

Catalunya vivirá nuevos trenes de borrascas: un mes de febrero con cambios bruscos en el tiempo

El Gobierno propone catalogar a las angulas (y anguilas) entre las especies en riesgo de extinción para acabar con su consumo

El Gobierno propone catalogar a las angulas (y anguilas) entre las especies en riesgo de extinción para acabar con su consumo