El Govern restablece este sábado las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona

Este viernes finalizan algunas de las medidas excepcionales impulsadas por el Govern de Catalunya para facilitar los desplazamientos mientras se recupera el servicio de Rodalies, como la eliminación "temporal" las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que volverán a aplicarse a partir de este sábado.

Con la ZBE, las administraciones implicadas pretenden reducir en un 15% los niveles de contaminación. La restricción y el sistema de vigilancia de cámaras vela por el cumplimiento de la norma.

Abonos gratuitos durante un mes

Respecto al transporte ferroviario, el Govern recuerdan la disponibilidad de los abonos gratuitos en Rodalies durante un mes vigentes desde el pasado martes.