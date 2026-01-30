Crisis ferroviaria
El Govern restablece este sábado las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona
Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Horarios e incidencias en Renfe y huelga de maquinistas
Este viernes finalizan algunas de las medidas excepcionales impulsadas por el Govern de Catalunya para facilitar los desplazamientos mientras se recupera el servicio de Rodalies, como la eliminación "temporal" las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que volverán a aplicarse a partir de este sábado.
Con la ZBE, las administraciones implicadas pretenden reducir en un 15% los niveles de contaminación. La restricción y el sistema de vigilancia de cámaras vela por el cumplimiento de la norma.
Abonos gratuitos durante un mes
Respecto al transporte ferroviario, el Govern recuerdan la disponibilidad de los abonos gratuitos en Rodalies durante un mes vigentes desde el pasado martes.
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
- Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización
- Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
- Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
- El Supremo rechaza el recurso con el que el padre de Noelia intentaba parar su eutanasia
- Montaña rusa de temperaturas en Catalunya: lo que está por venir