Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaConcierto PalestinaViento CatalunyaRodaliesCáncerBadia del VallèsCatalunyaPlusfrescAston MartinIryoElecciones Aragón
instagramlinkedin

Sanidad

El Gobierno vasco detecta otras dos tipos de vacunas caducadas administradas a 78 personas

La Fiscalía Superior del País Vasco investiga la administración de dosis caducadas en Euskadi

La Fiscalía vasca investiga la administración de vacunas caducadas en Euskadi

La Fiscalía vasca investiga la administración de vacunas caducadas en Euskadi

EFE

Bilbao
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía Superior del País Vasco ha incoado diligencias de investigación sobre la administración de vacunas caducadas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, la investigación pretende acreditar la existencia o no de un delito contra la salud pública, después de que Osakidetza haya reconocido que ha administrado 262 dosis de vacunas caducadas a 253 personas, la gran mayoría bebés.

Osakidetza volverá a vacunar a 103 personas afectadas, según anunció el Departamento de Salud.

El Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi había recomendado inicialmente volver a vacunar al total de 253 personas afectadas, pero replanteó la situación después de que el Gobierno Vasco recibiera ayer un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos.

El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.

Noticias relacionadas

Se trata de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses, y también a algún adulto con problemas inmunológicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  2. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  3. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  4. Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización
  5. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  6. El Supremo rechaza el recurso con el que el padre de Noelia intentaba parar su eutanasia
  7. Montaña rusa de temperaturas en Catalunya: lo que está por venir
  8. La Guardia Civil investiga si la trama del vertedero de Seva estafó a Adif en obras de Rodalies

Los Mossos detienen a un hombre en L'Hospitalet por financiar a Hamás

Rafael Guerrero, psicólogo: "¿De verdad que un niño es malo por el simple hecho de llorar?"

Rafael Guerrero, psicólogo: "¿De verdad que un niño es malo por el simple hecho de llorar?"

Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses

Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses

Invierno trágico en las montañas de Aragón: los aludes se cobran siete víctimas mortales en menos de un mes

Invierno trágico en las montañas de Aragón: los aludes se cobran siete víctimas mortales en menos de un mes

Una nueva aplicación de los Mossos permite fiscalizar a los 4.500 delincuentes más activos

Una nueva aplicación de los Mossos permite fiscalizar a los 4.500 delincuentes más activos

China tapa con mantas térmicas sus glaciares para evitar que se derritan: este es el resultado

China tapa con mantas térmicas sus glaciares para evitar que se derritan: este es el resultado

El Gobierno vasco detecta otras dos tipos de vacunas caducadas administradas a 78 personas

Los familiares de las víctimas de Adamuz imponen su dolor con reproches al Gobierno: "El Señor es la única presidencia que queremos"

Los familiares de las víctimas de Adamuz imponen su dolor con reproches al Gobierno: "El Señor es la única presidencia que queremos"