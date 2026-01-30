España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen por la "represión" de Trump

Una veintena de científicos punteros que hasta ahora habían desarrollado su actividad en Estados Unidos están preparando sus maletas para trasladarse a España. Según ha anunciado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), más de 254 investigadores de todo el mundo se postularon en la última edición del programa de atracción de talento científico extranjero para trasladar su trabajo a España. De estos, uno de cada tres solicitantes era de Estados Unidos. La resolución final del programa, publicada este viernes, ha seleccionado un total de 37 líderes científicos internacionales, de los cuales un 56,7% provienen de los laboratorios que están sufriendo la censura, los recortes y la represión de la administración Trump.

En los tres años de historia de este programa, nunca se habían recibido tantas solicitudes de científicos de Estados Unidos. En la primera edición, en 2023, ningún investigador estadounidense se presentó a estas ayudas. En la segunda, en 2024, la presencia de perfiles estadounidense se limitó al 16%. Pero con el lanzamiento de la tercera edición, presentada a mediados del 2025, las solicitudes de científicos de Estados Unidos se dispararon hasta un 76% respecto a los años anteriores. Sobre todo porque coincidió con un momento en que la Casa Blanca desplegó un agresivo programa de recortes y censura en universidades y centros de investigación de todo el país, desmanteló todos los programas de inclusión y suprimió multitud de líneas de trabajo sobre cambio climático. Según desveló una encuesta de la revista 'Nature', ante esta situación hasta el 75% de los científicos estadounidense planteó marcharse del país.

El llamamiento lanzado por España para atraer a los científicos represaliados por Trump ha logrado su cometido. Según consta en la resolución de este programa de ayudas, entre los seleccionados de este año hay una docena de científicos de nacionalidad estadounidense que quieren trasladarse a España y casi una decena más de investigadores españoles que trabajaban en Estados Unidos y que ahora quieren volver a trabajar su país natal. En total, cada científico tendrá alrededor de un millón de euros para trasladar su proyecto a los centros de investigación y universidades de toda España (y un extra de 200.000 euros para los profesionales procedentes de Estados Unidos). Estos investigadores también se incorporan a la red española con la promesa de que, una vez finalizada la beca, se les ofrecerán recursos para estabilizarse de forma definitiva.

La noticia ha sido anunciada con gran entusiasmo por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha subrayado que este programa permite incorporar al ecosistema científico español a excelentes investigadores de todo el mundo que ya destacan por ser líderes en sus respectivas áreas de trabajo. En este sentido, en una clara alusión a Trump, Morant ha asegurado que "los investigadores eligen a España por ser un país que defiende la democracia" y que, además, se erige como "refugio de valores democráticos frente a los recortes en ciencia por parte de otros países".