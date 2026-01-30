Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Horarios e incidencias en Renfe y huelga de maquinistas

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos una semana más en sentido sur hasta que se repare completamente el talud que se derrumbó. El servicio ferroviario funcionará aún con alteraciones al menos hasta el lunes.

TRAMO CORTADO DE LA AP-7

La red ferroviaria catalana tiene esta semana 155 puntos de limitaciones temporales de velocidad Adif ha establecido esta semana limitaciones temporales de velocidad en 155 puntos de la red ferroviaria de Catalunya, según consta en el Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad de esta semana, al que ha tenido acceso el ACN. Son puntos o tramos donde se han detectado incidencias o deficiencias y donde los maquinistas deben reducir su velocidad por razones de seguridad. Este documento interno Adif lo publica todos los lunes y actualiza las afectaciones. En todas las líneas de Regionales y Cercanías del país existen fijadas limitaciones de velocidad, a excepción del RL3 de Lleida. La más afectada es el R15, con 39 puntos. En conjunto, en Catalunya hay unos 110 kilómetros en los que la circulación se hace más lentamente de lo que correspondería.

El pleno de Barcelona abordará este viernes las incidencias en Rodalies y las ordenanzas fiscales El pleno de Barcelona de este viernes pondrá el foco en la crisis de Rodalies, ante la cual los partidos de la oposición reclamarán al alcalde, Jaume Collboni, un liderazgo firme, mientras el gobierno trata de conseguir el apoyo definitivo de BComú a las ordenanzas fiscales. El presidente de Junts, Jordi Martí, registró el viernes pasado una petición para convocar un pleno extraordinario para abordar el "colapso estructural" de Rodalies y reprochar a Collboni, textualmente, que se mantenga en silencio mientras miles de personas sufren cada día el servicio ferroviario catalán.

La R1 recupera el servicio habitual Rodalies informa que la R1 ha recuperado ya sus frecuencias habituales tras la incidencia que ha alectado a la línea todo el día en la estación del Clot.

El Parlament pide un plan de formación integral en el "trato adecuado al usuario" en Rodalies El pleno del Parlament ha aprobado este jueves un punto de una moción de Junts que pide implementar un plan de formación integral en el "trato adecuado al usuario" de la red de Rodalies, incluido el personal de seguridad de todas las estaciones. El texto, que también pide garantizar que los trabajadores de Rodalies reciban formación básica de catalán "para que como mínimo puedan entender las necesidades de los usuarios catalanoparlantes", se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra, y el PP, que se ha abstenido.

Reestablecido el servicio de trenes entre Cervera y Tàrrega La circulación de trenes entre Cervera y Tàrrega (Lleida) ha quedado restablecida después del corte de la tarde de este jueves. En un apunte en 'X', Adif ha informado de que ya se ha reconocido la zona, tras haberse detectado riesgo de desprendimiento. La incidencia afectaba a la RL4 de Rodalies y a los trenes de Media Distancia entre Lleida y Barcelona.

Interrumpido el servicio de tren de la RL4 entre Cervera y Tàrrega por riesgo de desprendimientos La línea RL4 de Rodalies de Renfe, que cubre el trayecto Lleida Pirineus–Terrassa Estació del Nord, ha interrumpido el servicio entre las estaciones de Cervera y Tàrrega este jueves por la tarde debido al riesgo de desprendimientos en las vías, según ha informado Protección Civil citando fuentes de Adif. A raíz de la crisis que afecta al transporte público en los últimos días, esta línea ya contaba con un servicio alternativo de transporte por carretera que cubre el tramo entre Terrassa y Cervera. Renfe ha anunciado que estos autobuses ampliarán ahora el recorrido una parada más, hasta Tàrrega, para suplir el tramo ferroviario interrumpido.

Puente concluye su comparecencia en el Senado: "No podemos hacer otra cosa que invertir, trabajar y explicar" "No voy a volver sobre quién invirtió y quién no. Chocamos con un discurso muy visceral porque ante los sentimientos es difícil abrir paso al discurso de los hechos, la racionalidad y los datos. No podemos hacer otra cosa: invertir, trabajar y explicar. Tratar de abstraernos del ruido. Poner la razón por delante de las vísceras", defiende Óscar Puente. Acaba de concluir su comparecencia en el Senda sobre la crisis ferroviaria.

Preocupación en Puerto de Barcelona por el bloqueo de trenes de mercancías internacionales La Autoridad Portuaria de Barcelona ha manifestado este jueves su "preocupación" por el bloqueo persistente de las mercancías portuarias internacionales, que continuaban hoy paralizadas tras la caída del túnel de Rubí (Barcelona) y otras incidencias en la red ferroviaria de Rodalies. Los trenes con mercancías internacionales continúan detenidos, mientras que gran parte del tráfico nacional se ha limitado al horario nocturno por los efectos del accidente de Gelida de la semana pasada. La administración portuaria ha afirmado que la solución temporal habilitada ayer por Adif y el Departamento de Territori para los trenes con destino al sur (que consiste en desviar las circulaciones por la costa en horario nocturno) "no es suficiente para atender todo el volumen de tráfico". Por esta razón, el Puerto de Barcelona está en contacto con ambos organismos y espera "fechas concretas de restablecimiento de las líneas ferroviarias afectadas".

Puente no aventura una fecha para reabrir la AP-7 por el mal estado del talud de Gelida El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que las previsiones para reparar el muro de la autopista AP-7 en Gelida (Barcelona), que se cayó sobre la vía al paso de un tren de Rodalies, "probablemente no se van a cumplir", ya que el estado del talud es "tremendamente malo". En su comparecencia en el Senado, ha apuntado que el pasado lunes se procedió a retirar todos los elementos del tren y del muro caído, y que el martes ya se iniciaron los trabajos de reparación del muro. Sin embargo, ha remarcado que los trabajos son "tremendamente complejos". Se había hablado de reabrir el día 9 de febrero.