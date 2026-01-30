Polémica
Una cofradía de Málaga pide disculpas al verse en sus redes iconos de una web porno
La Congregación del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada (Mena) ha emitido un comunicado "ante las desafortunadas publicaciones realizadas"
Una conocida cofradía de Málaga ha pedido disculpas públicamente tras haberse podido ver en un vídeo publicado por sus redes sociales corporativas y relacionado con las actividades de la hermandad, iconos de una página web de contenido pornográfico.
En el vídeo se explicaba cómo inscribirse en actividades cofrades a través de un teléfono móvil, en cuya parte inferior se veían iconos de la web de vídeos (únicamente aparecían unas letras sobre un fondo de color), y ha sido retirado tras desatar un caudal de comentarios críticos en las redes, han explicado a EFE fuentes de la hermandad.
La Congregación del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada (Mena), cuyos actos religiosos de Semana Santa en los que participa la Legión Española son muy seguidos, ha emitido un comunicado "ante las desafortunadas publicaciones realizadas" este jueves por la empresa encargada de su comunicación.
Ha pedido las "más sinceras disculpas por la publicación realizada", cuyo contenido considera que "fue improcedente y pudo resultar inapropiado y ofensivo".
"Lamentamos profundamente lo ocurrido y queremos dejar constancia que se han tomado las medidas necesarias para evitar que algo similar vuelva a suceder, reiterando nuestro compromiso con una comunicación responsable, transparente, respetuosa y alineada con nuestros valores", ha indicado.
El vínculo contractual con la empresa encargada de la comunicación, externa a la congregación, "se ha resuelto esta misma mañana, dándose por terminadas todas las obligaciones y derechos derivados del mismo", según la nota firmada por el hermano mayor de la institución, Ramón Gómez.
