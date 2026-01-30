Arranca en L'Hospitalet una prueba piloto para automatizar las citas previas de extranjería

L'Hospitalet ha sido la ciudad de la demarcación de Barcelona escogida por la Delegación del Gobierno en Catalunya para llevar a cabo la prueba piloto de automatización del proceso de obtención de la Tarjeta de Indentidad de Extranjero (TIE). El sistema se encargará, a partir de ahora, de asignar automáticamente la cita para tomar las huellas y recibir la tarjeta una vez exista una resolución favorable por parte de los servicios de extranjería para ello.

Es una prueba piloto que ya funciona en la provincia de Castellón y, desde este pasado julio, también en la demarcación de Girona. Consiste en que las personas que han recibido el visto bueno de la Policía Nacional para que se les expida una tarjeta reciban, en la misma notificación que les informa de la resolución favorable de su caso, el aviso de que dentro de una semana recibirán un SMS o un correo electrónico con la fecha, hora y comisarías en las que podrán recibir el documento.

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, atiende a los medios durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). 30 ENERO 2026 David Zorrakino / Europa Press 30/01/2026. Carlos Prieto;David Zorrakino / David Zorrakino / Europa Press

El Delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha asegurado ante los medios este viernes que en ambos territorios la iniciativa "está teniendo un gran éxito" y que "están comenzando a sobrar citas". "Ayer mismo ofrecimos 1.500 citas y quedaron unas 60 libres", ha defendido Prieto.

El nuevo modelo simplifica el último paso que deben tomar las personas interesadas para acceder a la TIE. La solicitud de la misma tarjeta sigue siendo un proceso burocrático más farragoso, que, eso sí, puede hacerse íntegramente 'online'. De esta manera si el sistema se acaba implementando en toda la demarcación de Barcelona –un reto teniendo en cuenta el volumen de población y de solicitudes que se manejan– los solicitantes solo deberían pasar por Comisaría una única vez para recoger el documento y no tendrían la necesidad en ningún momento de solicitar una cita previa.

La medida viene a evitar, también, que las personas recorran a "intermediarios o agentes externos que se aprovechan de una situación de vulnerabilidad" para conseguir citas en el sistema de Extranjería.

En Hospitalet, la Delegación espera que entre 250 y 500 citas de las 1.400 que gestionan cada mes se puedan gestionar mediante este nuevo sistema. Las primeras citas que se concertaron automáticamente se producirán este próximo lunes. Prieto, ante los medios, ha defendido que la comisaría de la Policía Nacional de la segunda ciudad de Catalunya era la adecuada porque "es de ciudad" y espera que, si la prueba es exitosa, se pueda extender en un futuro a una comisaría de Barcelona y a otra de la "Catalunya interior".

Regularización

El anuncio de la agilización de los trámites se produce pocos días después de la aprobación del Gobierno de la regularización extraordinaria de migrantes. La consellera de Drets Social, Mònica Martínez Bravo, cifró las posibles beneficiadas en unas 150.000, aunque este viernes Prieto ha querido ser más prudente y ha asegurado que a la espera de "que se les informe territorialmente de cuántas personas" son, "podemos contar con que seguramente serán más de 100.000".

El Delegado del Gobierno en Catalunya también ha salido en defensa de la medida. "Quién va a perder realmente con esta regularización son los explotadores laborales", ha asegurado antes de cargar contra "la deriva del Partido Popular". Quienes van en contra de la medida, ha añadido, intentan "usar políticamente una cuestión de derechos humanos de personas que ya viven aquí". El Delegado del Gobierno también ha defendido que la regularización es "absolutamente imprescindible" para la economía.

Preguntado, precisamente, por si el sistema de extranjería sería capaz de absorber un mayor flujo de solicitudes y trámites, Prieto ha explicado que deberán "reforzar el inicio" y que pese a que aún deben estudiar cómo se dará este refuerzo, "lo haremos bien". "Todo el mundo tendrá añadido a su derecho de residencia su tarjeta de identificación para poder hacer todos los trámites", ha asegurado.