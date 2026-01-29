Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fraudes

Xavi Abat, abogado, advierte sobre el vídeo viral sobre cómo 'estafar' a una máquina de vending: "Puede tener penas de cárcel de hasta 3 años"

El Código Penal establece que engañar para obtener un beneficio, aunque sea obtener productos de una máquina, es un delito

Xavi Abat, abogado, alerta sobre el riesgo de subir chats privados a redes sociales: "Puede ser un delito de revelación de secretos"

Xavi Abat, abogado: "Es compatible cobrar el paro y empezar a trabajar de autónomo"

Máquina expendedora de snacks.

Máquina expendedora de snacks. / Archivo

Zoe Campos Corral

Barcelona
Las estafas están a la orden del día. Tanto que se van destapando nuevos tipos de fraudes que son inimaginables.

Es lógico que cualquiera que se imagine una máquina expendedora piense en café recién hecho, agua o snacks. En la universidad, en una estación de tren o en el trabajo. Sea cual sea el lugar, siempre hay que introducir dinero a cambio de algo que contiene la máquina.

Pues resulta que en redes sociales se ha viralizado un vídeo en el que estafan a una máquina de ‘vending’, según explica 'El Abogado de TikTok', Xavi Abat: “Una persona pone un billete con un celo, retira el billete, recupera el dinero y el producto de la máquina expendedora”.

Artículo 248 del Código Penal

Tal y como explica el abogado, esta es una práctica cada vez más recurrente entre trabajadores que creen que el interior de la máquina les pertenece, como si la empresa pusiera los productos a su disposición. Sin embargo, en realidad la máquina es como otra tienda cualquiera y, aunque sea surrealista recordarlo, es obligatorio pagar por lo que contiene.

Lo que desconocen estos trabajadores es que esta maniobra no es una tontería sin importancia. Al contrario, Abat explica que pueden meterse en un lío: "Estamos frente a un delito de estafa del artículo 248 de nuestro Código Penal, con penas de cárcel que llegan hasta los 3 años".

Penas de seis meses a tres años

Si revisamos el artículo mencionado, podemos confirmar que “cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”.

Por estas razones, el Código Penal contempla penas de prisión de “seis meses a tres años".No obstante, para este ejemplo, las penas de prisión son inferiores porque cuando “la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses".

Noticias relacionadas y más

Con todo, cabe destacar que eso no quita que, lejos de ser una tontería, una chiquillada de este calibre puede convertirse en un delito y puede acarrear consecuencias mucho más costosas que, simplemente, comprar el producto.

