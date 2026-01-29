Una treintena de asociaciones eclesiales fundan la Xarxa d'Entitats Cristianes de Catalunya

La treintena de asociaciones que conforman la incipiente Xarxa d'Entitats de Catalunya han escogido este jueves para presentar su agrupación, que lleva dando sus primeros pasos desde otoño. No es casualidad que justo hace ahora 40 años, los obispos de las ocho diócesis catalanas que existían por aquel entonces firmaran la carta pastoral 'Arrels Cristianes de Catalunya', un manifiesto que según sostienen los integrantes de la Xarxa debe ser su centro de gravedad.

Así lo ha explicado Carles Armengol, director de la fundación Joan Carrera, en el acto de presentación que se ha celebrado este jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya. "Las claves del documento siguen vigentes", ha defendido. Armengol se ha referido a una iglesia inserida en el pueblo, de tradición tarraconense y que reconoce el "carácter nacional de Catalunya". "Esto no presupone una solución política concreta. Forma parte de la libertad de los fieles escoger la opción que consideren", ha matizado.

Para Armengol, y para el resto de promotores de la red, la lengua catalana y la fe en el Evangelio tienen que servir como vectores de la integración de la nueva inmigración en Catalunya. La Iglesia catalana también deberá, en los próximos años, plantearse como afrontar la transformación que en estos 40 años ha vivido las familias y la demografía, además de reconocer la labor de las mujeres en la sociedad, entre otros desafíos económicos y sociales.

También ha sentado las bases de la Xarxa Anna Almuni, directora del Centre Passatge, que ha explicado que las entidades que se han adherido a la nueva agrupación se identifican con un "cristianismo abierto de voluntad ecuménica" y fiel a las ideas y "la voluntad del papa Francisco".

La creación de la Xarxa pretende que las entidades eclesiales ganen presencia social, "crear confianzas y recuerdos mutuos" y evitar duplicaciones y contraprogramaciones de actos entre entidades con valores y actividades similares. Almuni ha hablaldo también de "fusionar entidades" parecidas en la medida de lo posible para combatir lo que tanto ella como sus compañeros en la presentación han tildado de "minifundismo" en las asociaciones cristianas.

Críticas a la gestión del B9

Otro de los objetivos de la Xarxa será el de posicionarse en cuestiones de actualidad. Sin ir más lejos, la presidenta de la asociación Justícia i Pau, Dolors Fernández, ha aprovechado para marcar perfil frente a los últimos acontecimientos del B9 en Badalona.

"Los movimientos eclesiales de Barcelona nos pusimos en marcha desde el primer momento", ha esgrimido Fernández que, eso sí, ha abierto la posibilidad a ser más contundente contra ciertas políticas y discursos más adelante. "Quizá nos hace falta una respuesta más valiente de la Iglesia ante estos hechos. Las declaraciones de Albiol eran poco angélicas y tenemos que ser capaces de denunciarlas", ha opinado.

La Xarxa nace en un momento clave por la sucesión del cardenal Omella y la posible visita del Papa a Barcelona

Otros hechos de actualidad que marcarán los primeros pasos de la Xarxa son la sucesión del cardenal Omella y la posible visita del papa Leon XIV a Barcelona. Joan Maluquer, de la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat, ha señalado que esta ocasión debe ser una oportunidad para "no aparecer como un pueblo desdibujado". "La Iglesia catalana va más allá de algunas parroquias que hay por encima de la Diagonal", ha resumido.

Firman la fundación de la Xarxa d'Entitats Cristianes de Catalunya las entidades Associació José Ramon Zudaire, el Centre Passatge, el Col·lectiu de Dones Cristianes Alcem la Veu, Cristianisme al Segle XXI, Cristianisme i Justícia, El Pregó, la Federació de Cristians de Catalunya, la Fundació Catalunya Religió, la Fundació Centessimus Annus, la Doctor Albert Boney, la Joan Carrera, la Joan Maragall, el Grup Sant Jordi, Justicia i Pau o la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat, entre otras. Todas estas asociaciones esperan recuperar la fuerza perdida de los últimos años gracias a una coordinación renovada.