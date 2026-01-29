Eva Matsa, profesora, explica las enseñanzas inútiles que aprendió en la escuela: "Estamos haciendo perder el tiempo a los niños"

La profesora Eva Matsa ha compartido en TikTok una reflexión, donde reconoce que durante años repitió patrones heredados de su etapa como estudiante, pero que ha decidido romper con varias prácticas que califica de "inútiles". Con tono directo, Matsa pone sobre la mesa un interrogante: "¿En qué estamos haciendo perder el tiempo a los niños en el aula?".

Tablas de multiplicar

Uno de los puntos que más discrepancia ha generado en el contenido visual, es cuando está en contra de "las tablas de multiplicar de memoria". "Yo repetí las tablas de multiplicar como un loro. Única y exclusivamente para conseguir la validación de la profe", confiesa la docente.

Además, explica cuál sería la mejor manera para aprenderlas: "Hubiera sido mucho más práctico que si me hubieran enseñado qué era exactamente la multiplicación y qué uso tenía en la vida real". Según afirma Matsa, la llegada de la calculadora a su vida le hizo replantearse la utilidad de tantas horas invertidas en memorizar.

"Dividir con una cajita"

La maestra también apunta a la tradicional "dividir con una cajita", recurso que califica de inútil fuera de las aulas. "¿Quién en su sano juicio divide 15.324:132 y lo pone en una cajita como esta? Tú has hecho esto alguna vez en tu vida, aparte de para aprobar el examen del cole", cuestiona la experta en educación.

Una escuela con sentido práctico

Otra de sus críticas más compartidas son los clásicos problemas de quilómetros: "Si un tren sale de Marbella a las 8 de la mañana y otro desde Madrid a las 9, ¿quién llegará antes a Barcelona, si cada uno tiene que recorrer X quilómetros?".

Asimismo, la docente confiesa que estos ejercicios le generaban ansiedad y que hoy en día son innecesarios cuando herramientas como Google Maps ofrecen la respuesta en segundos. "Me parece muy inútil hacer este tipo de problemas, cuando podemos estar haciendo problemas de verdad en contextos reales de los niños reales", asegura la profesora.

Por ello, la especialista en enseñanza recalca en que no se trata de eliminar las matemáticas, sino de devolverles sentido para que los alumnos aprendan de la mejor forma. "Ponles contextos de su pueblo o del sitio en el que viven, enséñalos a leer el mapa del metro. [...] Enséñalos a medir los desniveles con un mapa", sentencia la docente.