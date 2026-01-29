Seguridad en las vías
Suspendida la circulación de trenes entre Cervera y Tàrrega (Lleida) por riesgo de desprendimiento
EP
LLEIDA
La circulación de trenes entre Cervera y Tàrrega (Lleida) se encuentra suspendida cautelarmente debido a un riesgo de desprendimiento sobre la vía.
El corte afecta a la RL4 de Rodalies así como a los trenes de Media Distancia del tramo Lleida-Barcelona, informan este jueves Protecció Civil y Adif en sendos apuntes en 'X' recogidos por Europa Press.
Se ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las estaciones afectadas.
