Rodalies inicia la jornada con retrasos que superan la media hora en la R11 y los regionales del sur

El servicio de Rodalies ha iniciado la jornada con algunas incidencias que provocan retrasos que pueden superar la media hora en la R11 y en los regionales del sur (R13, R14, R15, R16 y R17). También hay una incidencia que afecta a la R2 Sur, que circula con dos trenes por hora y sentido, según informa Renfe. Por otro lado, se ha recuperado un nuevo tramo con servicio ferroviario, el comprendido entre Caldes de Malavella y Girona, según han indicado fuentes de la compañía. Además, el tramo de la AP-7 en Martorell, en sentido sur, que se volvió a cerrar ayer, abrirá previsiblemente el 9 de febrero, según ha anunciado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en RTVE.

Así, el trayecto se realiza en tren entre L'Hospitalet de Llobregat y Blanes, en autobús entre Blanes y Maçanet, en tren de Maçanet a Figueres y nuevamente por carretera en autobús entre Figueres y Portbou, en las líneas R1, RG1 y R11.

En la R2 Norte y la R2 Sur se prevé que toda la circulación se realice en tren, mientras que en la R3 se mantiene el servicio alternativo por carretera diseñado por las obras de bifurcación de la línea.

En la R4, entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia el servicio está previsto en tren; entre Sant Sadurní y Martorell Central, por carretera; entre Martorell Central y Terrassa-Estació del Nord, en tren; y entre Terrassa-Estació del Nord y Manresa, servicio alternativo por carretera.

En la R7 se presta servicio alternativo por carretera debido a las obras programadas en Montcada Bifurcació.

En la R8 hay servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost, donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2 Norte.

En la R11, el servicio se presta en tren entre Barcelona Sants y Figueres, y en autobús entre Figueres y Portbou.

En cuanto a los Regionales, en la R13 y la R14 el tramo Lleida-Vinaixa se realiza en tren. De Vinaixa a Sant Vicenç de Calders, en la R13, el trayecto se hace en autobús, y de Sant Vicenç de Calders a Barcelona Estación de Francia los usuarios pueden utilizar las líneas R15, R16, R17 y la R2 Sur, también en el caso de la R14. En esta línea, de Sant Vicenç de Calders a La Plana de Picamoixons/Vinaixa hay servicio por carretera, así como entre esta parada y Reus.

En la R15, el tramo Reus-Barcelona se realiza en tren y el de Reus a Riba-roja d'Ebre debe cubrirse en autobús.

Las líneas R16, R17 y RT2 ofrecen servicio en tren, y la RT1 circula en tren hasta Reus, con servicio alternativo por carretera hasta La Plana de Picamoixons.

Por último, en la RL4 hay servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y Cervera, y por carretera entre esta parada y Manresa.