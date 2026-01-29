Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 29 de enero de 2026
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
- Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
- Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
- Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa