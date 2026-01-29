La portada de EL PERIÓDICO del 29 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 29 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
  2. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  3. Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
  4. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  5. Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
  6. Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
  7. Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
  8. Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa

'Japito', el conductor denunciado en A Coruña con el carné suspendido hasta 2051: récord de condenas por circular sin permiso

Directo | Cortada la autopista AP-7 en sentido sur durante una semana más para arreglar el talud derrumbado en Gelida

La borrasca Kristin remite pero se mantienen las alertas en buena parte del oeste peninsular

Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer

Sorteo Bonoloto del miércoles 28 de enero de 2026

Tania García, neuroeducadora: "Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones"

Profesores en Galicia rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado

