El personal laboral de Educació amenaza con ir a la huelga en los colegios

El personal laboral de educación irá a la huelga este jueves ante el "desprecio" y la "carencia de respuesta" a sus reclamaciones, según los sindicatos CCOO, UGT, USTEC, Junts y CGT. La portavoz de CCOO y presidenta del Comité Intercentros, Cesca Pérez, ha asegurado que no tienen ninguna cifra concreta sobre la reclamación del complemento salarial de 473 euros y que estarían a la espera de lo que diga Economía. Después de una protesta en la Consellería d'Educació i Formació Professional en diciembre, se han hecho hasta cuatro reuniones, en las que denuncian no se está avanzando en sus peticiones, que son salariales y laborales. Las portavoces sindicales hablan de "carencia de respeto" y han vuelto a reclamar hechos "y no promesas". El colectivo incluye casi 6.000 personas.

Los sindicatos aseguran que durante la negociación solo han obtenido "promesas vacías, recortes encubiertos y una carencia de respeto intolerable". En diciembre se encerraron en dependencias de la consellería durante tres días para exigir una propuesta concreta sobre el complemento salarial y otras mejoras laborales, que afecten la jornada o la reclasificación. El cierre se acabó después de pactar un calendario de negociaciones con el Departamento. En el acuerdo firmado en diciembre, la consellería se comprometía a poner sobre la mesa los datos económicos disponibles "para facilitar un debate realista y riguroso sobre las posibles mejoras laborales".

Según Pérez, en la reunión del día 17 de diciembre se los habló sobre una propuesta económica, a pesar de que no llegaba a la totalidad de las reclamaciones de los sindicatos. Ha añadido, pero que en el encuentro del 12 de enero, esta propuesta "había desaparecido" y en la del 22 "parecía que podría volver a ser viable". Con todo, ha asegurado que les dicen que están a la espera del que pueda decir la consellería de Economía.

Otras reclamaciones

Más allá de este aspecto, los sindicatos consideran que el departamento no está concretando respuestas a ninguno de sus reclamaciones, y por eso han decidido ir a la huelga. En un manifiesto, hablan de "desprecio" y han lamentado que el personal laboral "queda condicionado y supeditado a otros colectivos, sin ningún compromiso firme". "No hay cifras claras, ni calendario, ni garantías", aseguran.

El personal laboral de educación incluye unos 6.000 trabajadores de diferentes perfiles como ayudantes de cocina y limpiadoras, oficiales de cocina y mantenimiento de las guarderías de la Generalitat, el personal del Complejo Educativo de Tarragona, auxiliares de educación especial y educadoras de educación especial, integradores sociales, técnicos de educación infantil, personal docente, fisioterapeutas y logopedas.

Pérez ha explicado que estos trabajadores cobran sueldos "muy por debajo" de las funciones que hacen y ha reivindicado que son "imprescindibles" en el sistema educativo catalán. Además, ha apuntado que hay más complejidad y esto implica un incremento de las necesidades educativas que atienen.

Plantila insuficiente

La portavoz del colectivo de UGT, Natalia Rodríguez, ha puesto el ejemplo de las técnicas especialistas de educación infantil de las escuelas rurales, que asumen "funciones superiores a su categoría". Y la representante de USTEC, Eva Costa, ha denunciado que la escuela inclusiva tiene una plantilla "insuficiente" y que todo el colectivo trabaja en condiciones laborales "deplorables". Además, ha reivindicado la reclasificación laboral del personal.

Desde Junts Docents de Religió, Cristina Sánchez, ha recordado que el colectivo incluye también los profesores de religión, que reivindican la fijeza y jornadas "dignas", eliminando la itinerancia. También representan los docentes de las escuelas integradas y los expertos de Formación Profesional, que ha asegurado viven en una situación de "precariedad". Por todo ello, Laia Llensa, de la CGT, ha dicho que el personal laboral "ha dicho bastante" y ha pedido que se atiendan sus reclamaciones para poner fin a la "precariedad".

Los sindicatos han hecho un llamamiento a la movilización este jueves por el centro de Barcelona, para llevar en la calle sus reivindicaciones.