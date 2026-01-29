Una mujer muere en un incendio en una vivienda de Breda (Girona)

Una mujer ha fallecido en un incendio con posterior deflagración que ha tenido lugar este jueves en una casa situada en el número 9 de la calle Santa Anna de Breda (Selva), según han confirmado a la ACN los Bombers. Puede haber otros afectados, pero serían de consideración menor. El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso del siniestro hacia las siete y media de la tarde.

Se han enviado siete dotaciones a la zona, entre ellas el equipo de estructuras colapsadas. Una vez en el lugar, han comprobado que el techo de la edificación, una casa entre medianeras de dos pisos, ha resultado afectado, pero se han descartado afectaciones estructurales graves y el equipo de estructuras colapsadas se ha retirado.