Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBorrasca KristinPensionesEjércitoBarcelonaClasificación ChampionsLos BridgertonIryoBarçaVirus NipahElecciones Aragón
instagramlinkedin

Óbito

Muere Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9

Trabajó en la radiotelevisión valenciana durante doce años antes de dedicarse a la docencia

Laia Rico.

Laia Rico. / Levante-EMV

Lucía Prieto

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La periodista, profesora y cineasta Laia Rico i Icardo ha fallecido este miércoles por la tarde a los 46 años tras una dura lucha contra el cáncer. Así lo ha anunciado su familia en un comunicado, en el que destacan su fortaleza durante su enfermedad, y aseguran que ha sido "el mejor ejemplo de amor y bondad en su dura e injusta batalla contra el cáncer".

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Laia ejercía de profesora de Lengua y literatura valenciana en un instituto de Valencia desde el año 2019. Antes trabajó como periodista redactora de informativos en el departamento de cultura de Canal 9 y fue guionista del programa infantil Babalà. También trabajó en la radio valenciana como redactora, montadora y reportera. Estuvo en la extinta radiotelevisión valenciana doce años, entre 2002 y 2014.

En 2024 dirigió el filme 'Jarque. L’home objectiu', que presentó en Docs València el pasado año 2025.

Noticias relacionadas

El velatorio tendrá lugar este jueves 29 de enero a las 12:00 horas en València.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
  2. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  3. Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
  4. Más de 16.100 adolescentes catalanes obtuvieron el título de la ESO con asignaturas suspendidas
  5. La AP-7 vuelve a cerrarse al tráfico en sentido sur en el tramo de Gelida
  6. El Govern mantiene hasta el viernes la eliminación de las restricciones de las ZBE y del peaje de la C-32 en el Garraf
  7. Los alcaldes del Maresme priorizan actuaciones urgentes en la R1 por delante de un faraónico traslado
  8. Sin peajes en la C-32 y abono gratuito de tren: las medidas del Govern para mejorar la movilidad tras la crisis de Rodalies

Acoso sexual en internet: siete de cada diez agresores de menores son del entorno de la víctima

Acoso sexual en internet: siete de cada diez agresores de menores son del entorno de la víctima

El asteroide 2024 YR4, con un 4 % de probabilidad, podría impactar la Luna en 2032 y generar lluvias de meteoros

El asteroide 2024 YR4, con un 4 % de probabilidad, podría impactar la Luna en 2032 y generar lluvias de meteoros

Condenado el dueño de un bar por tener sin contrato a 9 camareros el día de su inauguración

Condenado el dueño de un bar por tener sin contrato a 9 camareros el día de su inauguración

Benidorm pide un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada

Benidorm pide un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada

Muere Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9

Muere Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9

Ocho meses de prisión por arrojar basura sobre la calzada de las Ramblas de Palma

Ocho meses de prisión por arrojar basura sobre la calzada de las Ramblas de Palma

Xisco Quesada, un joven con cáncer terminal, pide ayuda en redes para luchar contra su enfermedad: "Me cuesta mucho hacer este vídeo"

Xisco Quesada, un joven con cáncer terminal, pide ayuda en redes para luchar contra su enfermedad: "Me cuesta mucho hacer este vídeo"

Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford: "Un niño aprende a leer con una cartilla de 20 páginas; la IA necesita todos los libros del mundo"

Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford: "Un niño aprende a leer con una cartilla de 20 páginas; la IA necesita todos los libros del mundo"