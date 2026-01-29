Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarcelonaHombre sin pulmonesEl tiempoMigraciónCasa BatllóConcierto PalestinaPortero BenficaSabalenkaIryoElecciones Aragón
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Moreno, a los sanitarios del accidente de Adamuz: “Podéis sentiros muy satisfechos de lo que hicisteis el 18 de enero”

El presidente de la Junta se muestra orgulloso de contar con “un servicio de emergencias que, en cada uno de sus ámbitos, fue capaz de dar una respuesta rápida, contundente y eficaz”

Juanma Moreno y Antonio Sanz, junto a responsables del hospital, y parte de los sanitarios que intervinieron en el accidente de Adamuz.

Juanma Moreno y Antonio Sanz, junto a responsables del hospital, y parte de los sanitarios que intervinieron en el accidente de Adamuz. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Córdoba
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido esta mañana, en el hospital Reina Sofía de Córdoba, con buena parte del personal sanitario que intervino en el accidente ferroviario de Adamuz. En una pequeña intervención ante estos sanitarios, Moreno les ha dicho que “podéis sentiros muy satisfechos de lo que hicisteis el día 18 de enero”, al tiempo que ha reconocido “el orgullo” que supone “el poder estar con todos vosotros” y de contar con “un servicio de emergencias que, en cada uno de sus ámbitos, fue capaz de dar una respuesta rápida, contundente y eficaz”.

En nombre del Gobierno andaluz y de toda la comunidad, el presidente de la Junta ha trasladado “un agradecimiento sincero” a estos profesionales. Responsables médicos, enfermeros, técnicos del 061 de Jaén, Córdoba y Sevilla, así como de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Bujalance y Montoro; personal de Cruz Roja y de las ambulancias que se encargaron del traslado de pacientes críticos, entre otros profesionales sanitarios que participaron en el operativo de rescate y atención a las víctimas, han recibido el mensaje de Moreno.

Juanma Moreno saluda a una de las sanitarias que intervinieron en el accidente de Adamuz.

Juanma Moreno saluda a una de las sanitarias que intervinieron en el accidente de Adamuz. / CÓRDOBA

“Me doy cuenta de que soy bastante más vulnerable de lo que creía”

Algo más se ha extendido el presidente ya en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba, donde ha participado en el Congreso Nacional para la Convivencia en la era digital. Allí, y tras contar que se había reunido con estos profesionales, Moreno ha reconocido que, tras los intensos días que sucedieron al accidente ferroviario, “me doy cuenta de que soy bastante más vulnerable de lo que creía”. El presidente de la Junta, que en esas jornadas ya se había roto frente a la realidad de la tragedia, ha admitido que el ver lo que vio sobre las vías le "impactó mucho”. Las vidas sesgadas en un tren, ha dicho, “donde va la vida”, y lo que aún fue, quizá, más doloroso, “el relato de las familias, la intrahistoria de lo que se ha roto”. El que se iba a casar este verano o quien acababa de aprobar unas oposiciones, ha puesto como ejemplo el presidente, que ha insistido en que “me siento triste, como la mayoría de los andaluces, al mismo tiempo que noto que algo se ha movido en mí”. Dentro de la tragedia, Moreno sí ha reconocido quedarse con el trabajo de esos sanitarios que lo dieron todo tras el accidente y todavía hoy junto a los heridos que quedan ingresados.

Noticias relacionadas y más

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento

Numerosos sanitarios en la caseta municipal de Adamuz, el domingo 18 de enero, cuando se produjo el accidente ferroviario. / MANUEL MURILLO

No se ha olvidado, además, de agradecer el trabajo del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Córdoba, dirigiéndose directamente al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, por poner todos los recursos a disposición de la tragedia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
  2. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  3. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  4. Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
  5. Más de 16.100 adolescentes catalanes obtuvieron el título de la ESO con asignaturas suspendidas
  6. La AP-7 vuelve a cerrarse al tráfico en sentido sur en el tramo de Gelida
  7. El Govern mantiene hasta el viernes la eliminación de las restricciones de las ZBE y del peaje de la C-32 en el Garraf
  8. Los alcaldes del Maresme priorizan actuaciones urgentes en la R1 por delante de un faraónico traslado

Nuevo alud en el Pirineo aragonés

Directo | Puente afirma que la previsión para reabrir la AP-7 en Gelida "probablemente no se va a cumplir" por el estado del talud

Directo | Puente afirma que la previsión para reabrir la AP-7 en Gelida "probablemente no se va a cumplir" por el estado del talud

En directo | Los Reyes presiden en Huelva el funeral por las víctimas de Adamuz

En directo | Los Reyes presiden en Huelva el funeral por las víctimas de Adamuz

Por qué la memoria falla con la edad: lo que revelan 10.000 escáneres cerebrales

Por qué la memoria falla con la edad: lo que revelan 10.000 escáneres cerebrales

DIRECTO | Funeral en La Almudena en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz

DIRECTO | Funeral en La Almudena en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz

Largas colas en el consulado de Pakistán por el certificado de antecedentes penales para la regularización

Largas colas en el consulado de Pakistán por el certificado de antecedentes penales para la regularización

Puente defiende el gasto en Rodalies: "Hemos invertido mucho, pero no es suficiente"

Puente defiende el gasto en Rodalies: "Hemos invertido mucho, pero no es suficiente"

Kristin obliga a activar avisos rojos en la costa gallega ante el riesgo de olas de casi 10 metros