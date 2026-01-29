Una veintena de entidades se suman a la manifestación del 7 de febrero por unas Rodalies dignas: "Es un problema de país"

Una veintena de entidades han decidido sumarse a la manifestación del 7 de febrero a las 17.00 horas en Barcelona, convocada por las plataformas de usuarios de Rodalies, para reclamar un "cambio de escala en la inversión y un cambio radical en la manera en que se gestiona el sistema ferroviario". En concreto, hay una decena de plataformas de usuarios y una decena de sindicatos y organizaciones, entre las que destacan Òmnium, CCOO, UGT, Unió de Pagesos o el Sindicat de Llogateres, entre otras. Los convocantes, que han presentado oficialmente la convocatoria de la protesta este viernes a las puertas de la estación de França, confían en que la lista se vaya engrosando en próximos días.

Para los usuarios, en Adif son "los mayores responsables, porque llevan muchos años sin hacer los deberes"

Bajo el lema 'Sin trenes no hay futuro', las plataformas de afectados -entre ellas Dignitat a les Vies, Plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), Perqué no ens Fotin el Tren, Plataforma d'usuaris i usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat o Usuaris Avant Catalunya- han convocado una marcha para protestar por la crisis vivida en Rodalies estos últimos días, desatada por el accidente mortal de la R4 en Gelida, aunque hace años que los usuarios conviven con incidencias en la red. La marcha saldrá de la estación de França, hogar de las oficinas de Adif, responsable del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, y terminará en la plaza de Sant Jaume, a las puertas del Palau de la Generalitat.

"Pedimos un aumento en la inversión y un cambio en la forma de gobernar. La gestión del servicio debe ser transparente y de proximidad, dando voz a las instituciones catalanas", ha defendido Adrià Ramírez, presidente de la plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), señalando así las dos reivindicaciones principales. Ramírez ha augurado que más asociaciones se sumarán a la movilización, que prevén que sea "un éxito".

Los convocantes abrirán en breve un formulario para que cualquier entidad "que comparta nuestras ideas y quiera adherirse pueda hacerlo", anuncia Ramírez. Las asociaciones esperan un fuerte apoyo por parte de la ciudadanía: "Esperamos que vengan, participen y demuestren que esto es un problema de país. Es un problema que llevamos arrastrando durante años y que todo el mundo ha sufrido", añade Óscar Rovira, miembro de Dignitat a les Vies.

"La crisis no es nueva, es una intensificación de los problemas que vivimos a diario, fruto de la falta de inversión y la mala gobernanza de décadas"

"La crisis actual de Rodalies, Regionales y Avant no es nueva: es un intensificación de los problemas que el conjunto de la ciudadanía vivimos a diario. Esta crisis es fruto de una falta de inversión sistemática y de una mala gobernanza durante las últimas décadas", denuncian las asociaciones convocantes en su manifiesto. Entre estas plataformas, más allá de las compuestas por usuarios afectados, se encuentran sindicatos como la UGT o CCOO y oenegés como Greenpeace. "También compartimos el malestar de las personas que trabajan operando este servicio, dados los siniestros que han llegado a provocar una muerte hace pocos días”, afirman en el manifiesto, solidarizándose así con los maquinistas y la huelga que han convocado para los días 9, 10 y 11 de febrero a nivel de todo el Estado.

La manifestación se iniciará en la estación de França porque allí están las oficinas de gestión del tráfico de Adif, que fallaron el día en que supuestamente debía regresar la relativa normalidad. Para los usuarios, en Adif son "los mayores responsables, porque llevan muchos años sin hacer los deberes". Y acabará en la sede del Govern: "Consideramos que es importante que las instituciones catalanas puedan tener voz, opinar y exigir sobre el servicio, porque ahora mismo parece que están incapacitadas para hacerlo", opina Rovira.

Pendientes de las patronales

Pese al numeroso apoyo de asociaciones ciudadanas, todavía no está claro cuál va a ser la respuesta de las patronales. Anna Gómez, portavoz de Dignitat a les Vies, subraya que las empresas se ven también damnificadas por el caos ferroviario, pues a menudo "muchos trabajadores no pueden llegar a su lugar de trabajo y, otros, ni siquiera aceptan las ofertas laborales por el esfuerzo que supone desplazarse con Rodalies".

En el acto, no han faltado ejemplos de ese mal funcionamiento que denuncian, agravado esta última semana. "Esta mañana iba a subirme al tren de las 08:56 para venir a la convocatoria. Finalmente el tren se ha presentado a las 11.30", cuenta Rovira, uno de los miles de usuarios que lleva sufriendo durante las últimas décadas los incontables retrasos e incidencias en la red de Rodalies. "Llego tarde al trabajo y tengo que planificar cuidadosamente cada tren que tomo. De hecho, ya ni siquiera me subo al tren media hora antes para prevenir, sino que lo hago una hora y media antes, porque ya sé que me encontraré con cualquier cosa. Me he encontrado con las situaciones más inverosímiles", se queja Rovira.