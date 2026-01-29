Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización

Unos 150.000 inmigrantes residentes en Catalunya podrán acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Para ello, cuando hagan la solicitud, han de presentar diversa documentación. Uno de los documentos esenciales es un certificado que acredite que no tienen antecedentes penales. En el caso de la comunidad paquistaní, este documento lo tiene que emitir su consulado. El Consulado General de Pakistán en Barcelona ha amanecido este jueves con larguísimas colas de ciudadanos que esperaban conseguir ese papel, algunos desde las 02.00 de la madrugada.

"Las cosas en Pakistán funcionan muy lento, por esto hemos venido ya todos", cuenta Afaq, que lleva un año en España

Las personas que se acercaban a media mañana a la legación sonreían con resignación mientras se daban cuenta que tendrían que esperar horas para poder realizar sus trámites. La acera de la avenida de Sarrià, a la altura del carrer Comte Borrell, estaba repleta de compatriotas en una cola que se alargaba fácilmente unos 300 metros y que ha obligado a desplegar al menos dos coches y dos furgones de Mossos d'Esquadra y varias dotaciones de la Guardia Urbana que controlaban el tráfico y aseguraban que no se ocupara la calzada de la avenida.

No se prevé que el plazo para solicitar la regularización se abra hasta principios de abril

Todos los allí concentrados, como Afaq, se han agolpado a las puertas del edificio para poner ya en marcha el único trámite burocrático en el que se necesita a la Administración del país de origen para acogerse a la regularización aprobada por el Gobierno este martes: el certificado de antecedentes penales. Afaq explica que este mismo miércoles, la Embajada de Pakistán en España puso a disposición de sus ciudadanos un documento que debían rellenar para apoderar a los familiares que todavía residen en el país asiático y que puedan enviar desde allí el documento que demuestra que no tienen antecedentes penales. "Las cosas en Pakistán funcionan muy lento, por esto hemos venido ya todos", cuenta Afaq, rodeado por algunos de sus compatriotas.

Este joven lleva un año y cuatro meses en España, y pese a que está desde las 7 de la mañana aguantando el tipo en este punto del Eixample, no pierde la sonrisa. "La vida sin papeles es muy difícil, estamos muy contentos", celebra mientras asienten otros de los que esperan en la fila.

Más tranquilo está Adil, que sale de la oficina del consulado con el documento ya con el sello verde que certifica su validez por parte de las autoridad pakistaníes. Ha autorizado a su padre para que aporte los documentos que sean necesarios en el distrito pakistaní en el que vive. "Llevo más o menos desde las ocho de la mañana, he tenido suerte", celebra este hombre que ronda los 40 años.

Una vez tengan el deseado papel con el sello verde, todos ellos deberán tener paciencia. No se prevé que el plazo para solicitar la regularización se abra hasta principios de abril. Y desde entonces, tendrán hasta el 30 de junio para aportar este certificado penal y alguna prueba que certifique su residencia en España desde hace al menos cinco meses.

Más tranquilidad había en las legaciones de Venezuela o Colombia, quizás porque la burocracia en estos países es más ágil que en Pakistán, como apuntaban los pakistaníes que esperaban a las puertas de su consulado, o porque cuentan que tienen tiempo hasta abril, fecha prevista para que se abra el plazo de solicitudes.