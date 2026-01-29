La Generalitat confía en que la AP-7 en Martorell en sentido sur reabra el 9 de febrero

El director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel, confía en que el tramo de la AP-7 en Martorell, en sentido sur,que se encuentra de nuevo cortado por completo desde ayer, pueda ser reabierto a la circulación el próximo 9 de febrero, una vez efectuados los trabajos de reparación de la vía.

Lamiel, en declaraciones a RTVE, ha explicado que así se lo ha trasladado el Ministerio de Transportes, encargado de la reparación de este tramo de la autopista, entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, tras el accidente mortal de tren en Gelida del pasado 20 de enero, cuando cedió terreno y el muro sobre el que se apoyaba esta infraestructura se derrumbó sobre el convoy.

"Si han dicho esto [el Ministerio de Transportes], así será y así lo esperamos", ha insistido el director del SCT.

Ayer tarde, el único carril que se había habilitado al tráfico el pasado sábado, el izquierdo, volvió a ser cerrado para poder trasladar al mismo parte de la maquinaria que trabaja en la reparación de la vía, de manera que vuelve a estar cortado por completo este tramo desde Martorell, de 22 kilómetros, en sentido sur.

Este hecho está incidiendo este jueves en la movilidad viaria, puesto que se desvían los vehículos desde la zona del corte hacia la A-2, donde se registran retenciones de 5 kilómetros a la altura de Castellisbal.

El SCT mantiene su recomendación a los usuarios de que utilicen las vías alternativas en los desplazamientos: la C-32, que sigue siendo gratuita en los túneles del Garraf, hacia el litoral, la C‑25 hacia el interior, la N‑340 y C‑15 hacia el Penedès, y la C-58 y la B-40 hacia la A-2.

En los accesos sur a Barcelona, hay retenciones en la A-2, de Sant Andreu de la Barca a Cornellà, en la B-23, de El Papiol a Sant Feliu, en la C-32, de Viladecans a Sant Boi y en la C-31, en El Prat de Llobregat.

Desde la zona norte, hay colas en la C-58, en la C-31, de Montgat a Badalona y en la C33, de Montcada i Reixac a Barcelona.