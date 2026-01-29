Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Así están las afectaciones en las líneas R1, R2 y R3 de Renfe

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos una semana más en sentido sur hasta que se repare completamente el talud que se derrumbó. El servicio ferroviario funcionará aún con alteraciones al menos hasta el lunes.

TRAMO CORTADO DE LA AP-7

Situación del servicio de Rodalies este jueves Esta es la situación del servicio de Rodalies este jueves por la mañana. Esta es la situación del servicio de Rodalies este jueves por la mañana / EP

El presidente del Senado amenaza a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extroardinario sobre la situación ferroviaria El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha remitido una carta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le advierte de las "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extraordinario de este jueves, que impulsó la mayoría absoluta del PP para abordar el accidente ferroviario de Adamuz. "La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", señala Pedro Rollán en su carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Las carreteras del área metropolitana registran un 4,4% más de vehículos con el caos de Rodalies Las principales carreteras del área metropolitana registraron en conjunto un 4,4% más de vehículos entre el pasado miércoles –día del inicio del caos en Rodalies– y el domingo, en comparación con la semana anterior. Según datos del Servei Català de Trànsit obtenidos por el ACN, 3,92 millones de vehículos entraron y salieron de las nueve principales vías del anillo metropolitano durante aquellos días, más que los 3,76 millones de los mismos días de la semana anterior. Los datos, que dejan fuera a la AP-7, muestran cómo precisamente el corte de la autopista derivado del accidente del R4 en Gelida hizo aumentar el tráfico un 11,6% en la C-31S y la C-32, mientras que el caos de Cercanías impulsó vías como la C-17, con casi un 10% más.

Puente comparece hoy en el Senado a petición del PP para explicar los accidentes de Adamuz y Gelida El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este jueves en el Senado a petición del PP para dar cuenta de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los incidentes continuados en el servicio de Rodalies en Cataluña. La comparecencia se produce once días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas y mantiene suspendida la alta velocidad entre el sur y el centro peninsular, y nueve después del siniestro de Gelida, donde falleció un maquinista y provocó la suspensión durante varios días del servicio de Rodalies.

Paneque argumenta por qué no dimitirá por la crisis de Rodalies La consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que mantenerse en su cargo tras la crisis en Rodalies no es una manera de esquivar responsabilidad: "Asumir responsabilidades es quedarse, es escuchar, es explicar, es corregir y es insistir hasta que las cosas mejoren", ha subrayado. Así se ha pronunciado este miércoles respuesta a una interpelación del PP en el pleno del Parlament, tras lo que ha defendido que está trabajando para que el servicio de Rodalies mejore "no desde la autocomplacencia, sino desde el compromiso con un servicio público esencial que asegure la movilidad de los catalanes".

Adif habilita la línea Barcelona-Sant Vicenç de Calders por Vilanova en horario nocturno para los trenes de mercancías Adif ha habilitado la línea de tren Barcelona-Sant Vicenç de Calders por Vilanova en horario nocturno para permitir restablecer parte del tráfico de mercancías, parado a raíz de las incidencias de la última semana. En concreto, esta línea permitirá que las mercancías del Puerto de Barcelona en destino hacia el sur puedan salir de las instalaciones por la noche, cuando no circulan trenes de pasajeros por las vías. En cambio, se mantiene cortada la circulación en ancho de vía convencional hacia el norte, hacia Francia, puesto que el túnel de Rubí sigue cercado y técnicos de Adif están trabajando. En ancho internacional sí que circulan trenes con destino u origen a la nueva terminal de La Llagosta, donde hacen operaciones de carga y descarga.

Nueva jornada a medio gas en Rodalies con la reapertura del tramo entre Arenys y Blanes Rodalies ha logrado reanudar el tramo de la R1 entre Arenys de Mar y Blanes este miércoles, pero aún con interrupciones de servicio. Los primeros trenes no han circulado en estas estaciones, a lo que se ha sumado que tanto los usuarios como los informadores desconocían a partir de qué momento debían dejar de utilizar los autobuses y seguir en tren, motivo por el cual se han vivido momentos de confusión. Lo explica Glòria Ayuso.

Lamiel anuncia al menos una semana de corte en la AP-7 El SCT pensaba habilitar un carril en sentido contrario en la AP-7 para permitir el tráfico de subida desde el sur hacia Barcelona pero la ejecución de la obra exige el corte total de la vía en sentido sur porque el talud que se está reparando no es estable ahora mismo. Según Lamiel, estaríamos hablando de dos semanas mínimo desde el principio de las obras, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Esto supone que al menos queda una semana más de corte completo.

La C-32 continúa siendo gratis para solventar el corte de la AP-7 Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, recomienda varios itinerarios para acceder a Barcelona desde el sur: la N-240, la carretera de l'Ordal desde Vilafranca del Penedès; la C-32 autopista gratuita, o la A-2 desde Martorell.