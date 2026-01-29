Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis ferroviaria

Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Así están las afectaciones en las líneas R1, R2 y R3 de Renfe

La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados / JORDI OTIX / VÍDEO: EFE

Helena López

Beatriz Pérez

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos una semana más en sentido sur hasta que se repare completamente el talud que se derrumbó. El servicio ferroviario funcionará aún con alteraciones al menos hasta el lunes.

Directo | Cortada la autopista AP-7 en sentido sur durante una semana más para arreglar el talud derrumbado en Gelida

Un manresano investigado en Albacete por una estafa de criptomonedas y blanqueo de capitales

Manresa Il·lumina, una apuesta por la energía renovable compartida

Última hora de la borrasca Kristin en España, hoy en directo: Temporal de frío, lluvia y nieve en Madrid, Andalucía y Extremadura y carreteras cortadas

Radiografía del plan de Rodalies 2026-2030: en qué, cuánto y dónde se invierte

El Seprona acusa al vertedero de Osona de encubrir vertidos contaminantes en terrenos agrícolas

La Guardia Civil investiga si la trama del vertedero de Seva estafó a Adif en obras de Rodalies

La Fundación Pasqual Maragall crea una unidad de alzhéimer en el Hospital del Mar para prevenir la enfermedad en pacientes sin síntomas

