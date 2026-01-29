Previsión meteorológica
El tren de borrascas que atraviesa España desatará más temporales marítimos y vientos huracanados a partir del viernes
Catalunya activa avisos por viento en varias comarcas ante la previsión de rachas que podrían superar los 70 km/h
Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo: Provincias hoy en alerta, avisos naranja de Aemet y temporal de frío, lluvia y nieve
Tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin, España sigue bajo el impacto del tren de borrascas que atraviesa la Península Ibérica. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en las próximas horas se espera la llegada de nuevos frentes atlánticos que amenazan con desatar una nueva tanda de temporales marítimos en el Mediterráneo, Cantábrico y atlántico gallego, así como vientos huracanados y fuertes lluvias en buena parte del territorio peninsular a partir del viernes. Catalunya ha activado varios avisos por viento entre el viernes y el domingo ante la previsión de rachas de más de 70 km/h. Las autoridades piden extremar las precauciones en las zonas afectadas ante los riesgos derivados del fuerte oleaje y de los vientos huracanados.
Los modelos apuntan a que a partir de este viernes se producirá la entrada de varios frentes atlánticos. El fenómeno dará lugar a fuertes temporales marítimos en buena parte del Mediterráneo, Cantábrico y litoral atlántico gallego. En la costa de A Coruña y Pontevedra se ha activado un aviso de nivel rojo ante el riesgo de olas que podrían alcanzar incluso los 10 metros de altura. En el litoral cantábrico hay varios avisos de nivel naranja ante olas de ocho metros y vientos de 70 km/h. En la costa mediterránea hay avisos en puntos como el Empordà, el levante y el litoral andaluz ante olas que podrían incluso superar los seis metros de altura.
Vientos de hasta 100 km/h
El tren de borrascas que se avecina sobre la Península Ibérica también dará lugar a vientos huracanados en varios puntos del territorio que, en algunos casos, podrían superar incluso los 100 km/h. A partir del viernes se esperan rachas de más de 70 km/h en buena parte de la costa mediterránea, desde Tarragona hasta Almería, pasando Valencia, Alicante y Murcia. La situación irá a más durante el fin de semana, cuando se activarán decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por viento en Catalunya, Aragón, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Las rachas más fuertes se esperan entre el sábado y el domingo.
En Catalunya, Meteocat ha activado varios avisos por viento entre viernes y domingo. El viernes por la mañana los avisos se extienden entre el Baix Llobregat, Penedès y Anoia. El sábado, además de estas comarcas, también están en aviso el Tarragonès y Baix Camp. Algunos modelos apuntan a que los vientos podrían superar lo 70 km/h durante el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología, por su parte, pronostica rachas de hasta 100 km/h en el litoral y prelitoral de Tarragona.
Los modelos indican que la llegada de estos frentes también dejará lluvias en varios puntos de la Península y de Baleares aunque, por el momento, no se esperan acumulaciones significativas. El tren de borrascas podría dar lugar a una nueva tanda de nevadas entre el viernes y el sábado en zonas altas y de montaña, sobre todo en el norte peninsular.
