Última hora de la borrasca Kristin en España, hoy en directo: Temporal de frío, lluvia y nieve en Madrid, Andalucía y Extremadura y carreteras cortadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva días advirtiendo de la llegada de un tren de borrascas a España. Tras el paso de Joseph, que irrumpió el pasado lunes sobre la Península Ibérica, los modelos apuntan que a partir de este miércoles se abrirá camino Kristin, el décimo frente de este tipo que se forma en esta temporada. Su paso por España ha obligado a activar decenas de avisos de nivel amarillo, naranja y rojo en todo el territorio español por viento, lluvia, nieve en cotas bajas y temporal marítimo. Las autoridades piden extremar las precauciones ya que esta borrasca podría ser especialmente severa en algunos puntos.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para informar de la evolución de la borrasca Kristin en España, los registros que deja y las afectaciones.

La Aemet mantiene el aviso especial por lluvias generalizadas y rachas muy fuertes de viento en la Península y Baleares El aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el paso de la borrasca Kristin sigue activo hasta hoy por precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, que podrán ir acompañadas de forma local de tormenta y granizo, y rachas muy fuertes de viento e incluso huracanado en las sierras del extremo sureste. Según las previsiones de la Aemet, el jueves Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje. Mantiene el aviso rojo para Almería por viento.

Andalucía "reevalúa" el cierre de colegios para este miércoles y mantiene a casi 300 personas desalojadas El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que se está "reevaluando" la situación de los centros educativos, después de que hasta 77 municipios suspendieran sus clases este martes, a lo que se suma la prórroga de la actividad lectiva en el Campo de Gibraltar y el regreso de casi 300 personas que permanecen desalojadas a causa del temporal en las provincias de Cádiz y Málaga. Asimismo, Sanz no descarta que para la jornada de este miércoles se incluyan en la suspensión de las clases "algunos colegios que puedan haber resultado dañados u otras instalaciones públicas afectadas". No obstante, ha señalado que para este miércoles "todo indica que la intensidad del viento será menor".

Desviado a Menorca un vuelo que hacía el trayecto entre Barcelona y Palma por la borrasca La sucesión de borrascas que ha afectado este miércoles a Baleares, y sobre todo la Kristin, ha obligado a desviar un vuelo que cubría el trayecto entre los aeropuertos de Barcelona y Palma hacia el de Menorca. Según fuentes de Aena, el mal tiempo también ha provocado el desvío de otro avión que hacía la ruta entre Ámsterdam e Ibiza, que ha acabado en Mallorca, y la cancelación de otros dos vuelos con destino a Palma.

Desalojos en Extremadura por la crecida de ríos Alrededor de 350 vecinos de las pedanías pacenses de Valdebótoa y Gévora han sido desalojados esta tarde como medida preventiva ante la crecida de los ríos Gévora y Zapatón, cuyos niveles de caudal casi triplican a los que registran habitualmente. El desalojo, enmarcado -según fuentes del Gobierno regional- como medida para reducir riesgos dentro del programa operativo del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (PLATERCAEX), afecta a vecinos cuyas viviendas están próximas a ambos ríos.

Emergencias gestiona cerca de 80 incidentes en Baleares por la borrasca Kristin, la mayoría en Ibiza El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado un total de 79 incidentes entre las 12.00 y las 20.00 horas de este jueves ante los efectos de la borrasca Kristin. Según han informado desde Emergencias, la mayoría de incidentes han ocurrido en Ibiza, un total de 49, mientras que 17 han sido en Mallorca y 12 en Formentera. Entre las incidencias en todas las Islas, 19 han sido caídas de árboles, 15 desprendimientos de riesgo; 14 por caídas de árboles en la calzada; diez desprendimientos de elementos urbanos; siete por obstáculos líquidos en la calzada y seis inundaciones en la vía pública.

Una operaria herida en Altea (Alicante) por la caída de un árbol en un colegio Una operaria de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal de Altea (Alicante) ha resultado herida este miércoles en la cabeza tras la caída de un árbol en el patio de un colegio de la localidad, según han informado a EFE fuentes municipales. Al parecer, la herida que sufre la trabajadora no es grave, han señalado las mismas fuentes. La provincia de Alicante permanece en alerta naranja por rachas de aire que podrían superar los 90 kilómetros por hora (km/h) y que han provocado diversos desperfectos y caídas de árboles y objetos.

Galicia y otra docena de comunidades tendrán avisos este jueves por lluvia, viento y oleaje Un total de 13 comunidades autónomas --salvo Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Comunidad Foral de Navarra-- junto a Ceuta y Melilla tendrán aviso este jueves por lluvia, viento y oleaje con mínimas de hasta 1ºC en Soria y Girona en una jornada marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Más de 130 carreteras afectadas por la tormenta Kristin La borrasca Kristin que azota este miércoles la península mantiene 133 carreteras afectadas, nueve de la red principal que están transitables con precaución, mientras que una veintena de vías secundarias están cerradas al tráfico por la nieve y otras tantas por la lluvia. Las carreteras de la red principal afectadas son: La A-1, entre San Agustín del Guadalix (Madrid) y Cerezo de Abajo (Segovia); la A-2, entre Arcos del Jalón (Soria) y Valdenoches (Guadalajara); la A-6, entre Aravaca y Collado Villalba (Madrid), Villalpando (Zamora) y Bembibre (León); la A-23, en Lechón (Zaragoza); y la A-52, entre Padornelo (Zamora) y Verín (Ourense). Además, la lluvia ha provocado el corte de 22 vías secundarias, principalmente de Andalucía, en concreto en Cádiz y Córdoba, y en menor medida en Extremadura y Castilla y León. En total hay casi 3.000 kilómetros de carreteras afectados por algún nivel de alerta.

Rachas de viento de más de 150 km/h en Alicante La tormenta Kristin también sacude con fuerza Alicante, con rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos. En el interior de la provincia, en Villena, se han llegado a registrar 156 km/h.