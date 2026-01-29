Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ESORodaliesAP-7Clasificación ChampionsBorrasca KristinPensionesMuseos gratisJosé Luis ÁbalosNicki MinajVirus NipahElecciones Aragón
instagramlinkedin

En Directo

Última hora de la borrasca Kristin en España, hoy en directo: Temporal de frío, lluvia y nieve en Madrid, Andalucía y Extremadura y carreteras cortadas

Nevada en el centro de Madrid.

Nevada en el centro de Madrid. / José Luis Roca

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lleva días advirtiendo de la llegada de un tren de borrascas a España. Tras el paso de Joseph, que irrumpió el pasado lunes sobre la Península Ibérica, los modelos apuntan que a partir de este miércoles se abrirá camino Kristin, el décimo frente de este tipo que se forma en esta temporada. Su paso por España ha obligado a activar decenas de avisos de nivel amarillo, naranja y rojo en todo el territorio español por viento, lluvia, nieve en cotas bajas y temporal marítimo. Las autoridades piden extremar las precauciones ya que esta borrasca podría ser especialmente severa en algunos puntos.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para informar de la evolución de la borrasca Kristin en España, los registros que deja y las afectaciones.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
  2. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  3. Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
  4. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  5. Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
  6. Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
  7. Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
  8. Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa

Directo | Cortada la autopista AP-7 en sentido sur durante una semana más para arreglar el talud derrumbado en Gelida

Directo | Cortada la autopista AP-7 en sentido sur durante una semana más para arreglar el talud derrumbado en Gelida

Un manresano investigado en Albacete por una estafa de criptomonedas y blanqueo de capitales

Un manresano investigado en Albacete por una estafa de criptomonedas y blanqueo de capitales

Manresa Il·lumina, una apuesta por la energía renovable compartida

Última hora de la borrasca Kristin en España, hoy en directo: Temporal de frío, lluvia y nieve en Madrid, Andalucía y Extremadura y carreteras cortadas

Radiografía del plan de Rodalies 2026-2030: en qué, cuánto y dónde se invierte

Radiografía del plan de Rodalies 2026-2030: en qué, cuánto y dónde se invierte

El Seprona acusa al vertedero de Osona de encubrir vertidos contaminantes en terrenos agrícolas

El Seprona acusa al vertedero de Osona de encubrir vertidos contaminantes en terrenos agrícolas

La Guardia Civil investiga si la trama del vertedero de Seva estafó a Adif en obras de Rodalies

La Guardia Civil investiga si la trama del vertedero de Seva estafó a Adif en obras de Rodalies

La Fundación Pasqual Maragall crea una unidad de alzhéimer en el Hospital del Mar para prevenir la enfermedad en pacientes sin síntomas

La Fundación Pasqual Maragall crea una unidad de alzhéimer en el Hospital del Mar para prevenir la enfermedad en pacientes sin síntomas