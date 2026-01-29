Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Asesino", "Justicia para Àlex" o "Fill de ...": Los mensajes que han aparecido pintados en la casa en la que se produjo el crimen de Sueca

La familia y la ciudad despiden esta tarde al menor asesinado el pasado sábado

Vivienda en la que se produjo el crimen de Sueca.

Vivienda en la que se produjo el crimen de Sueca. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Sueca
La fachada de la casa de la calle del Trinquet Vell de Sueca en la que el pasado sábado se produjo el asesinato del joven Àlex, un niño de trece años, a manos del padre de uno de sus amigos ha aparecido repleta de pintadas: mensajes como "Asesino", "Justicia para Àlex" o "Fill de ..." se pueden leer ahora en sus muros.

La vivienda en la que Juan Francisco M. F. cometió el crimen todavía guarda el precinto que dejó la Guardia Civil tras analizar el escenario del asesinato. Este miércoles, tras su ingreso en prisión, ha amanecido llena de grafitis, junto a la puerta y la ventana exterior. También sobre estas. La palabra asesino se repite, junto al mensaje "Justicia para Àlex" y el insulto valenciano "Fill de ...".

Los mensajes aparecen en el día en el que la familia, sus amistades podrán despedirse del menor, que será enterrado en la tarde de hoy, una vez se le ha realizado la autopsia y el asesino confeso ha prestado declaración ante la Justicia.

El sepelio, que tendrá lugar en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, supondrá el último adiós de una ciudad que se ha visto agitada de nuevo por la tragedia y que ha rendido múltiples homenajes a un niño que se ha ido demasiado pronto.

