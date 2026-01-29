A Coruña recibe a Anna Wintour: visita sorpresa a la sede de Inditex

Los trabajadores de la sede de Inditex en Arteixo se han sorprendido este jueves al recibir la visita de una de las grandes leyendas de la industria de la moda. Anna Wintour, la legendaria editora jefe de la edición estadounidense de Vogue hasta el pasado año y directora editorial global de Condé Nast, ha recorrido las instalaciones de la compañía coruñesa.

No es la primera vez que la editora se cruza con Inditex. En 2019, la revista Vogue se hacía eco del posado en Nueva York de Anna Wintour y Marta Ortega, destacando que la heredera de Amancio Ortega rompía así el perfil discreto con el que su padre había dirigido la compañía.

En esta ocasión ha sido la editora de origen inglés la que se ha desplazado a tierras gallegas para conocer por primera vez la sede del gigante textil de la moda.

Una leyenda que fue retratada en el cine

La visita de Anna Wintour tiene una gran magnitud dentro del mundo de la moda, y es que la inglesa es toda una institución. Desde que tomó las riendas de Vogue USA en 1988, no solo dirigió la revista, sino que marcó el rumbo de la industria global, con capacidad para encumbrar diseñadores jóvenes o hundir tendencias. Bajo su supervisión, se organiza la Met Gala, el evento benéfico más exclusivo del mundo.

Más allá de su cargo, Wintour es un icono de la cultura pop, reconocible incluso por su impecable estilo. Su fama de exigente y perfeccionista inspiró el famoso libro y posterior película El diablo viste de Prada, que este año estrenará una esperada secuela. Se da la casualidad de que el pasado año Bershka sacó una camiseta de la película, que todavía se puede adquirir de rebajas.

Famosos de talla mundial visitan Inditex

La presencia de Wintour en Arteixo no es un hecho aislado, sino una muestra más de la tendencia que ha convertido al polígono de Sabón en una parada inusual pero recurrente para famosos de talla mundial como Richard Gere, John Galliano o Rosalía. Recientemente también estuvo el artista Guitarricadelafuente, que dio un concierto para los trabajadores de la compañía.

Este prestigio mundial de la compañía se traduce también en colaboraciones como las del 50 aniversario de Zara, donde participaron artistas como Pedro Almodóvar. Además, la Fundación MOP organiza en el muelle de Batería exposiciones dedicadas a maestros de la fotografía como Peter Lindbergh, Steven Meisel o, recientemente, Annie Leibovitz, que han traído a la ciudad a grandes figuras del mundo del arte y de la moda.