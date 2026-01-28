Los usuarios de la R1 en Arenys de Mar denuncian desinformación e improvisación en la reapertura del tramo hasta Blanes

Los nervios y las carreras han vuelto a ser los protagonistas este miércoles por la mañana en la estación de Arenys de Mar de la R1. La reapertura del tramo hasta Blanes, cuando pasaban pocos minutos de las 7 de la mañana, ha obligado al personal de la estación a desdoblarse para informar a los viajeros que, confundidos, no sabían de qué andén salía su tren para ir a Barcelona o si para ir a Blanes debían coger el tren o uno de los autobuses habilitados que continuaban aparcados en el exterior. Aunque inicialmente se ha informado de que los autobuses dejaban de funcionar y que había que coger el tren, finalmente se ha optado por seguir realizando viajes a Blanes por carretera. “Estamos perdidos”, lamentaba David mientras buscaba su tren en dirección norte.

Una vez reabierto el tramo entre Blanes y Arenys de Mar, el primer tren en dirección norte procedente de Mataró ha llegado a la estación de Arenys a las 7:05. Con todo, muchos viajeros han bajado del convoy para coger el autobús alternativo habilitado. Lamentaban, como Sergi, que no se les había informado por megafonía en el interior del tren. “Es surrealista que se reabra el tramo y que no se nos informe”, añadía. David, que sí se ha quedado en el interior del siguiente tren procedente de Mataró, preguntaba si seguía o no en dirección a Blanes. “No nos informan de nada. Dicen que podemos llegar a Blanes pero estamos aquí parados desde hace 10 minutos”, se quejaba.

"No sabemos nada de nada"

Con problemas en la megafonía de la estación, las primeras horas de la mañana han sido de desconcierto. El personal de la estación de Arenys e incluso los agentes de seguridad hacían lo que podían para orientar a los viajeros que buscaban su tren sin saber a qué andén debían dirigirse. “No sabemos nada de nada. Desastres como estos no pasan ni en Gambia. Aquí hay mala fe”, lamentaba Conrad.

Pese a la reapertura del tramo entre Arenys de Mar y Blanes, Renfe ha optado por mantener el servicio de autobús alternativo “hasta que se estabilice el servicio”. De hecho, durante la primera hora el personal de la estación no tenía claro si el tramo estaba abierto o no, lo que ha añadido todavía más confusión entre los viajeros. La falta de información ha hecho, por ejemplo, que en algún momento se haya informado de que el servicio de autobús alternativo ya no funcionaba y que después se haya hecho volver a los usuarios que poco antes hacían cola para subir. “Al final se ha optado por mantener los autobuses por precaución. Así, entre tren y tren subimos a los usuarios a los vehículos”, explicaba un trabajador de la estación.