Nueva jornada a medio gas en Rodalies, que recupera el tramo Arenys-Blanes y cubre 11 tramos por carretera

El servicio de Rodalies y Regionals en Catalunya se ha reanudado este miércoles con un pequeño nuevo avance: la reapertura del tramo entre Arenys de Mar y Blanes. Sin embargo, lo que debía ser una buena noticia, se convirtió a primera hora en un gran desconcierto para los viajeros. Los primeros trenes no han circulado en estas estaciones, a lo que se ha sumado que tanto los usuarios como los informadores desconocían a partir de qué momento debían dejar de utilizar los autobuses y seguir en tren, motivo por el cual se han vivido momentos de confusión.

Ante las dudas, Renfe ha decidido mantener el servicio de autobuses también en este recorrido durante la jornada. Superado el desconcierto inicial, la jornada ha transcurrido con mayor tranquilidad, con algunos retrasos y también trenes dentro de su horario programado.

Con esta reapertura, ya es posible viajar en la línea R1 desde L'Hospitalet hasta Blanes donde, eso sí, hay que bajar para continuar hasta Maçanet Massanes en autobús. Sumado a que la línea R2 sigue siendo practicable en tren al completo, prácticamente el 80% de la demanda ya se cubre en tren, ha recordado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

En el conjunto de Rodalies quedan 11 tramos que permenecen cortados por las 30 inspecciones que Adif está realizando en los puntos donde la infraestructura presenta posible vulnerabilidades. Estos tramos se cubren con 150 autobuses habilitados para dar servicio alternativo. Se espera que el próximo tramo en reabrir sea el que está entre Caldes de Malavella y Girona de modo que se pueda recuperar la línea R11 hasta Figueres.

Los viajeros que llegaban a la estación de Sants a primera hora de la mañana han percibido una menor ocupación en los trenes: "He podido sentarme y otras veces no puedo", decía Glòria Codina, vecina de Castelldefels. "Suelen ir llenos y hoy iban bastante bien", apuntaba Patricia Montoro, usuaria de la R4, que explicaba esta menor afluencia al hecho de que "la gente prefiere ir en bus porque es más seguro".

El reto: lunes, normalidad

"Se está garantizando la movilidad a quienes quieren untilizar el servicio de Rodalies", ha asegurado el portavoz de Renfe, que ha subrayado que la operadora trabaja, no solo para que Rodalies esté funcionando a plena normalidad el próximo lunes, sino "recuperar la confianza de los viajeros".

No se recuperará el lunes el tramo de la R4 entre Martorell y Sant Sadurní, cortado por el accidente de Gelida, que se seguirá haciendo con transporte alternativo por carretera, al igual que el de la R8 entre Mollet Sant Fost y Martorell Central, donde debe repararse el túnel de Rubí.

Un efecto colateral del corte en el túnel de Rubí es que las mercancías que utilizan el Corredor del Mediterráneo, y que pasan por este túnel, seguirán también días sin poder circular. La parálisis de la red desde hace una semana ha provocado la acumulación de mercancías en los puertos y las empresas, así como en la frontera francesa, con una repercusión directa sobre la cadena de suministro. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que se está actuando con "urgencia" para poder reabrir cuanto antes también el tráfico logístico.

Compensación al viajero

Renfe ha expedido ya 35.000 abonos de viaje gratuitos desde que los pusiera en funcionamiento este pasado martes. Los viajeros podrán adquirirlos sin pagar en las máquinas de autoventa de las estaciones hasta el 24 de febrero. No obstante, buena parte de los usuarios ya cuentan con abonos mensuales y trimestrales, por lo que la compañía operadora comunicó este miércoles su decisión de prolongar un mes su periodo de caducidad tras el tiempo establecido de gratuidad.