Los Rodalies de Barcelona cumplen solo la mitad de los horarios programados en 2025, el nivel más bajo de todos los núcleos de España

Rodalies de Barcelona registró un cumplimiento horario de solo el 50% en 2025, según los informes mensuales de puntualidad publicados por Renfe a lo largo del año. La red de trenes de corta distancia catalanes se sitúa así a la cola de los 13 núcleos del Estado de los que la compañía ha difundido datos, por detrás de Sevilla (58%) y muy lejos de Madrid (68%) o Bilbao (87%). De hecho, Rodalies ha sido la que menos ha cumplido con el horario en nueve de los 12 meses del año pasado. Además, el retraso medio de aquellos trenes que llegan a destino con demora respecto al horario previsto por Renfe es de 20 minutos en la red catalana, una cifra notablemente más alta que en el resto. El de Sevilla es el segundo, con 13 minutos de demora media.

Renfe considera un horario cumplido cuando un tren pasa por una estación como muy tarde tres minutos después de la hora prevista. Con este criterio, la red de Rodalies en el área de Barcelona no alcanzó el 60% de trenes que llegaban cuando se esperaba en los andenes en ninguno de los 12 meses del año. Julio tocó fondo, con un 41,7%, mientras que junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre también se situaron por debajo de la mitad.

La media anual de los datos de todos los meses, calculada por la ACN, deja la cifra en el 50%, un nivel a la cola de las redes de cercanías de todo el Estado en el conjunto de 2025 y también en nueve de los 12 meses. Sevilla (58,3%) es la segunda más baja, seguida de Murcia/Alicante (62,1%) y Cantabria (63,6%). Valencia alcanza el 70%, mientras que San Sebastián, Asturias, Bilbao, Málaga o Zaragoza superan con creces los tres de cada cuatro trenes que van puntuales.

Barcelona, muy lejos de otras grandes ciudades

Por otra parte, teniendo en cuenta solo los servicios que circulan fuera de horario, el retraso medio se sitúa en torno a los 20 minutos en el caso de la red catalana, con julio destacado rozando los 25 minutos. Se trata, de nuevo, de una cifra que destaca comparada con el resto de redes de corta distancia. Sevilla sigue a Barcelona a mucha distancia, con demoras medias de 13 minutos, mientras que Madrid se sitúa por debajo de los 12 minutos, Valencia en los ocho minutos y Bilbao por debajo de los siete, según datos mensuales agregados por la ACN. En el conjunto de trenes, teniendo en cuenta también los puntuales y los que van adelantados al horario previsto, los datos entre las diversas redes prácticamente se igualan. El retraso medio el año pasado en Rodalies es, según los informes, de 1,3 minutos, por encima de Madrid (0,6) o Bilbao (0,9), pero por debajo de Sevilla, que lidera el ranking (4 minutos).

Incidencias propias

Un último dato con el que el servicio de Rodalies en el área de Barcelona sale mal parado respecto a la mayoría de núcleos de todo el Estado es el porcentaje de minutos de retraso por incidencias atribuibles directamente a la operadora. En concreto, Renfe informa de que el año pasado el 37,4% del tiempo de retraso de sus trenes en Barcelona se debió a incidencias propias, un porcentaje solo superado en Zaragoza, donde es del 43%. Madrid también tiene un porcentaje alto comparativamente, de más del 30% de los minutos de retraso atribuidos a Renfe, mientras que núcleos como Bilbao, Asturias y Murcia/Alicante llegan como mucho al 10%.

El otro motivo de los retrasos es “no atribuible a Renfe”, según la propia compañía, y se imputa a problemas en la infraestructura, la gestión de la circulación, causas externas como incendios o fenómenos meteorológicos y otros operadores. Este amplio abanico de casuísticas habría provocado más del 60% de los minutos de retraso en el servicio de Rodalies Barcelona el año pasado, según la media de las medias mensuales ofrecidas por Renfe.