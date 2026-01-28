El Plan Veo recibe más de 54.000 solicitudes en un mes: el 82% de las ayudas se destinan a la compra de gafas

El arranque del Plan Veo demuestra el gran interés de la población en recibir ayudas para la compra de gafas y lentillas. En solo un mes, desde el pasado 16 de diciembre, que el programa de ayudas de hasta 100 euros para la compra de gafas y lentillas para menores de 16 años, impulsado por el Ministerio de Sanidad, se puso en marcha, hasta el 14 de enero, se han recibido un total de 54.083 solicitudes. De ellas, 32.309 tienen ya el expediente aprobado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), mientras que el resto se encuentra en fase de validación.

Del total de expedientes aprobados, el 56,1% corresponde a niñas y el 43,9% a niños. Los principales beneficiarios pertenecen al grupo de edad entre 12 y 16 años (56,9%), seguidos por el grupo de 6 a 11 años (38,6%) y, en menor proporción, por menores de 5 años (4,5%). La edad con mayor volumen de solicitudes corresponde a los 15 años, con 4.311 expedientes (13,4%).

El producto más demandado han sido las gafas, que representan el 85,2% de las ayudas concedidas. Y los principales problemas de refracción detectados son el astigmatismo (42,9%), la miopía (31,1%) y la hipermetropía (24,6%).

El programa cuenta actualmente con la adhesión de 6.863 establecimientos de óptica, lo que representa el 68,6% del total nacional, según datos del CGCOO. Además, 12.743 profesionales ópticos-optometristas participan en esta iniciativa.

Las quejas

En cuanto al canal de acceso a la ayuda, el 74,4% de los solicitantes ha sido derivado por un profesional de óptica-optometría, el 15,3% por oftalmología del sistema sanitario público, y el 10,3% por oftalmología del sistema privado. A este respecto, las principales sociedades de oftalmología se han quejado de que la prescripción de las gafas para recibir las ayudas pueda ser realizada por ópticas, reclamando que solo ellos puedan prescribir dado que la "detección y corrección de defectos refractivos no constituye un acto técnico aislado, sino un acto médico integrado dentro de un proceso de diagnóstico".

Las ayudas han sido tramitadas en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las comunidades con mayor número de solicitudes aprobadas son Andalucía (10.631), Comunidad de Madrid (8.178) y Catalunya (7.989). Teniendo en cuenta la población diana del Plan Veo residente en cada comunidad, las comunidades con una mayor tasa de acceso por 10.000 habitantes al plan son Galicia (129,0), Castilla y León (102,5) y Castilla-La Mancha.