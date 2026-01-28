El plan de choque contra el sinhogarismo de la Generalitat pasa por financiar más a los ayuntamientos

Incrementar la financiación de los entes locales para luchar contra el sinhogarismo mediante un nuevo Contrato Programa con la Generalitat. Esa es la receta que ha escogido la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, para poder llegar a atender a 5.000 personas en situación de exclusión residencial extrema. Así lo anunció este martes en un plenario extraordinario del Marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en Catalunya y lo ha recordado hoy ante los medios en el Parlament, donde se está celebrando el primer Pleno del año. Se trata de un primer adelanto de lo que tiene que ser un plan de choque del que la consellera ya dio algunas pistas el pasado mes de diciembre.

Desde Drets Socials esperan que este aumento en los convenios entre Generalitat y ayuntamientos permita que este mismo año se incorporen más educadores de calle que puedan detectar a las personas sin techo para que puedan acompañarlas en su proceso de inclusión. Para ello, el nuevo Contrato Programa, según explican desde la conselleria, prevé incrementar progresivamente las áreas básicas de Servicios Sociales municipales que recibirán financiación para atender a estas personas. Hasta ahora el Contrato Programa se limitaba a 26 ayuntamientos y 14 consells comarcals con más de 50.000 habitantes.

Martínez Bravo aboga por contratar más educadores de calle e impulsar la compra de pisos de inclusión para personas sin hogar

En palabras de Martínez Bravo, "las entidades municipales y las entidades sociales recibieron el plan con muy buenas actitudes y con la intención de dar entre todos una atención basada en derechos, en humanidad y la inserción laboral y social de estas personas". La consellera también ha recalcado que se necesitan "más plazas de día, más plazas de pernoctación de urgencia y más pisos de inclusión" para que el plan pueda funcionar. Algo que, indican desde el departament, "ya se está trabajando", así como tratan también de financiar recursos específicos para mujeres y la apertura de nuevos equipamientos en general.

"És importante recordar que, con un apoyo adecuado, estas personas pueden salir de esta situación de forma autónoma y tener su trabajo y su proyecto de vida: este es el objetivo con el que trabajamos", ha querido destacar también la consellera. Martínez Bravo también ha adelantado que trabajan en un nuevo Marco de acción para el abordaje del sinhogarismo que tendrá que ponerse en marcha el 2027 –el último cubrió los años entre 2022 y 2025– y que deberán hacerlo de la mano "con el Tercer Sector y con el mundo local".

Una nueva radiografía

El nuevo plan incluye también un periodo de tres meses en los que se realizarán encuestas a todos entes municipales y supramunicipales para tener información detallada de la situación de las personas sin hogar y obtener una radiografía precisa del fenómeno. Se trata de una metodología parecida a la que empleó hace pocas semanas la Síndica de Greuges, Esther-Giménez Salinas, que envió una serie de preguntas a 84 municipios de todo Catalunya –todos los del área metropolitana de Barcelona y también los de más de 20.000 habitantes–.

En esa ocasión, contestaron 77 de los consistorios consultados que arrojaron una cifra final de 6.724 personas sin hogar en ciudades catalanas, de las cuales 4.290 dormían en la calle y 2.434 en asentamientos informales. Aunque es complicado componer una imagen real del alcance del sinhogarismo, la cifra que resulte de esta nueva ronda de encuestas será significativa porque habrá venido impulsada por primera vez directamente desde la propia Conselleria.

El departament de Drets Socials también ha querido recordar que en estos últimos cuatro años se han invertido cerca de cinco millones de euros de los fondos Next Generation que han permitido la rehabilitación de 230 plazas para personas sin hogar o con necesidad temporal de alojamiento.