En Vilanova de Bellpuig
Una persona atrapada tras el derrumbe de una casa en Lleida
Los bomberos han podido liberar a otro de los atrapados, después de que su vivienda, situada en el municipio de Vilanova de Bellpuig, sufriera un "colapso estructural"
EP
LLEIDA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Una persona todavía se encuentra atrapada en los escombros de una casa con planta baja y dos plantas superiores que se ha derrumbado tras un "colapso estructural" este miércoles en Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre las 6.18 horas.
Los Bombers han asegurado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que ya han podido liberar a otro de los dos atrapados.
Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
- Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
- Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
- Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Adif eleva a 30 las reparaciones de 'urgencia' que se están realizando en Rodalies y prevé acabar esta semana las inspecciones
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio