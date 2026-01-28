TEMPORAL EN MADRID
Pedro, atrapado por la nieve en la A-6 cuando iba a Valladolid a trabajar: "Lo único que espero ya es llegar a Madrid a las 21.00 para ver la Champions"
Cientos de conductores han estado varias horas parados en la autopista por el temporal cuando salían de Madrid, hasta que finalmente las autoridades han optado por pedirles dar media vuelta y volver a la capital
Pedro intentó ser previsor, pero ni por esas. Vecino de Madrid y encargado de logística de Plantae, una empresa también madrileña de sensores para Agricultura de Precisión, se dirigía a Valladolid para estar presente en la feria de viticultura Agrovid. Pero el camino, como otros cientos y cientos de conductores, se topó con lo que no esperaba encontrar en una autopista: nieve a borbotones y un "atasco tremendo".
"Hemos salido a las 7.30 horas y hemos cogido la A-6 para ir por un camino seguro, porque sabíamos que estaba nevando... Pero en este país no hay nada seguro", contaba resignado desde el interior de su vehículo, donde ha estado parado casi tres horas. "Solo nos queda disfrutar de la nieve, si es que se puede", se conformaba.
Horas después, cuando ya estaba allí, la DGT recomendó no utilizar la A-6, pero a él ya no le sirvió para mucho. "Hemos estado una hora parados en el kilómetro 33. Aquí no venía ni Guardia Civil, ni hostias. No nos ha dicho nadie nada. Está la gente meando por ahí por las calles, echando cigarros...", explicaba.
"Encima nos hemos parado justo en el sitio donde no hay ni un restaurante para echarnos un bocadillo a la boca. Estamos muertos de hambre", se lamentaba, mientras pensaba ya más allá. "Lo único que espero ya es llegar a Madrid antes de las 21.00 para ver la Champions", aseguraba.
"Nada igual en 30 años"
Y se cumplió, porque al poco les dijeron que dieran media vuelta. Pero ese rato atrapado le sirvió para hablar con varios de los cientos de conductores que, como él, quedaron a merced de las inclemencias del temporad. "En tres horas avanzamos seis kilómetros, así que imagínate. El señor que tenía delante me ha contado que lleva haciendo este trayecto 30 años y que nunca había visto nada igual", comentaba, justo antes de confirmar que al menos este miércoles no llegaría a su destino.
"Ahora nos han dicho que media vuelta, y nos volvemos para Madrid, así que a teletrabajar a casa", contaba, segundos antes de cruzar la mediana y poner rumbo de nuevo a la capital. La Feria de Muestras de Valladolid, en su caso, tendrá que esperar para otra ocasión, pero al menos podrá ver el fútbol sin pasar frío.
- Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
- Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Adif eleva a 30 las reparaciones de 'urgencia' que se están realizando en Rodalies y prevé acabar esta semana las inspecciones