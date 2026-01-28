Sin peajes en la C-32 y abono gratuito de tren: las medidas del Govern para mejorar la movilidad tras la crisis de Rodalies

El Govern de la Generalitat ha decidido activar o, en su defecto, mantener una serie de medidas para facilitar la movilidad tras el caos que ha vivido la red de Rodalies. ¿Cuáles son? ¿Hasta cuándo durarán?

La Generalitat ha anunciado la ampliación hasta este viernes de las medidas excepcionales para facilitar los desplazamientos, mientras se recupera el servicio de Rodalies. Entre las medidas, persiste la eliminación "temporal" de las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

También relacionada con la movilidad por carretera, se mantienen abiertas las barreras en el peaje de la C-32 en el Garraf (Barcelona), medida que se decretó cuando la caída del muro de Gelida obligó a cortar la AP-7. Igualmente seguirán funcionando los 150 vehículos de refuerzo de las líneas regulares en los corredores habituales, además del refuerzo "específico" el área metropolitana de Barcelona, con 19 autobuses adicionales que conectan Castelldefels, Gavà y Viladecans, informan en un comunicado este miércoles.

Respecto al transporte ferroviario, desde este martes se puede disponer de los abonos gratuitos en Rodalies, que tendrán un mes de vigencia.

El abono gratuito dispone de 10 viajes, sirve para todas las zonas del núcleo de Barcelona y tiene una validez de 30 días hasta el 24 de febrero o hasta agotar los 10 viajes. Además, pueden ser usados por varias personas en cualquier trayecto de Rodalies de Barcelona. Una vez agotados, se puede solicitar un nuevo título. Formalmente tiene un precio de cero euros. Se obtiene en taquillas y máquinas de autoventa de las estaciones.

También existe un abono gratuito, en las mismas condiciones que el de Rodalies, para trenes regionales, regional exprés y media distancia. Este título no es válido para Avant de Alta Velocidad Barcelona–Lleida, ni tampoco para el Avant Exprés Tortosa.

También se ha reforzado la oferta habitual de la Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida, con cuatro trenes adicionales y el aumento del servicio de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en las líneas de Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia.

En la comparecencia de este miércoles en el Parlament para explicaciones por la crisis de Rodalies, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciado que mantendrá las rebajas del precio de los billetes hasta el final de la legislatura, eso es, hasta 2028. Se trata de las bonificaciones por las que, en estos momentos, los abonos valen la mitad y la T-Usual de una zona cuesta 22,80 euros mensuales. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, esta medida es fruto de una negociación de la Generalitat con los Comuns.

"Mantendremos las bonificaciones en el servicio hasta que acabe la legislatura", ha afirmado Dalmau. La Generalitat asume el 30% de la rebaja del coste de los billetes de transportes, mientras que el Estado paga el 20% restante, pero el Executiu se compromete a alargar esa subvención mientras Salvador Illa sea president durante este mandato. La parte estatal depende de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y a su continuidad, pero fuentes de Presidència aseguran que el compromiso es dar continuidad a que esa rebaja de precios sea del 50%.