¿Cómo es el nuevo corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?

Nuevo corte en la autopista AP-7 en sentido sur (Tarragona) entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia. Este tramo de la vía quedó cortado el pasado 21 de enero por la afectación provocada por el desprendimiento del muro con el que chocó un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida y que causó la muerte de un maquinista en prácticas y el sábado 24 reabrió uno de los carriles. Ahora, el desarrollo de las obras ha hecho dar marcha atrás al Ministerio de Transportes y al Servei Català de Trànsit. ¿Qué ha pasado? Cómo será el corte? ¿Cúanto durará? ¿Qué alternativas hay? Damos a continuación respuesta a estos interrogantes.

Inicialmente, tras el accidente ferroviario, el tramo de la AP-7 se cortó en dirección sur para facilitar la retirada del tren de la R4 y para reparar las afectaciones en el subsuelo de la autopista. El corte se llevó a cabo al día siguiente del trágico suceso a petición del Ministerio de Transportes para prevenir riesgos ante la posible inestabilidad del terreno y de la infraestructura.

Ahora, según ha explicado el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, el ministerio ha vuelto a pedir el corte tras comprobar que la excavación que se está realizando en la zona hasta llegar a terreno estable también afecta parte del carril derecho de la autopista. Así que la maquinaria pesada de los equipos que trabajan en la estabilización del terreno debe trasladarse al carril izquierda en dirección a Tarragona, que es el que había reabierto al tráfico el pásado sábado.

El tramo afectado es de unos 20 kilómetros, los comprendidos entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia.

En un principio la AP-7 quedará cerrada al tráfico en sentido sur en el tramo afectado durante al menos una semana. Lamiel ha precisado que ya estaba contemplado que pudiera ocurrir lo sucedido, así que el plazo para la reapertura total de la autopista sigue siendo de unos 15 días desde que se iniciaron los trabajos la pasada semana. En resumen, la autopista no estará totalmente reabierta antes de 15 días. Este plazo podría alargarse en función de otros factores ajenos a la obra en sí, como las condiciones metereológicas.

Trànsit calcula que la medida afectará a unos 120.000 vehículos y 25.000 vehículos pesados y recomienda que los vehículos circulen por la A-2 hasta Igualada y sigan por la C-15 hasta el litoral, donde puede acceder a las vías C-31 y C-32. También recuerda a quienes avancen en sentido sur hasta Martorell que pueden coger la A-2 para acercarse a estas carreteras del litoral. Para los conductores que circulen desde Cassà de la Selva, el Eix Transversal (C-25) es una buena opción para acceder al centro de la península y que la combinación de la C-58 y la B-40 también permite coger la A-2 en dirección a Lleida.

Mientras dure la restricción, los vehículos serán desviados por rutas alternativas en función del destino, con el objetivo de equilibrar el tráfico y minimizar las afectaciones. Lamiel ha recordado que la autopista C-32 en El Garraf (Barcelona) sigue siendo gratis y puede funcionar como alternativa para descongestionar el tráfico en la entrada y salida de la capital catalana, un factor que ha provocado un incremento del 100% de los vehículos en ambos sentidos, pasando de 60.000 a 120.000.

Estas son las opciones:

• C-25 | hacia el interior

• N-340 y C-15 | hacia el Penedès

• C-32 | por el litoral

• C-58 / B-40 | conexión con la A-2

• A-2 en Martorell

Ante el corte de la AP-7, se elimina temporalmente la restricción de circulación de vehículos pesados en la BV-2249. En esta vía se recuperan los dos sentidos de la circulación, con velocidad adaptada, para garantizar la seguridad, y el acceso de los vecinos y a los polígonos industriales de Can Panyella i la Ferreria.