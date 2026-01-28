Diario de un Madrid colapsado por la borrasca Kristin: "Una familia ha quedado atrapada por la caída de una rama dentro de la vivienda"

La nieve ha llegado a Madrid y, con ella, el caos. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la DGT en sus redes sociales. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama. La DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje. La ASEM112 ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias de la Comunidad de Madrid y se ha informado a ayuntamientos y organismos implicados.

Nevada en el centro de Madrid / JOSÉ LUIS ROCA

"Los colegios abrieron a primera hora, sobre las 07:00 horas, justo cuando comenzó la nevada. Parecía poca cosa, pero ha ido cuajando muy rápido. Los colegios abrieron y recibieron a los primeros alumnos, no demasiados. Al haber tanta nieve, los padres han ido a recogerlos, pero quedan algunos niños todavía en los centros. Las quitanieves no dejan de trabajar, sobre todo en las vías principales, con intención de desviar el tráfico de la A-6, que lleva colapsada desde hace horas. Ahora mismo hay 10 centímetros de nieve. No puedo sacar el coche, lo tengo aparcado en una pendiente y es imposible moverlo por el peligro que supone. Estamos pidiendo a todo el mundo que se quede en casa", señalan fuentes del Ayuntamiento de Torrelodones, uno de los municipios más afectados.

Vista de un autobús interurbano cubierto de nieve en Torrelodones, Madrid este miércoles. EFE/ Ismael Herrero / Ismael Herrero / EFE

"La previsión es que, alrededor de las 13:00 horas empiece a llover y, por tanto, la nieve desaparezca en su mayoría. Sin embargo, no sabemos si helará debido a las temperaturas tan bajas. Los servicios municipales no dan a basto. Ha habido caídas de árboles y ramas por el peso de la nieve. Nos ha llegado un aviso de una familia que no podía salir de su domicilio por la caída de una rama delante de grandes dimensiones dentro de la vivienda. La retiramos inmediatamente y no queda nadie atrapado", añaden.

Carreteras cortadas

Asimismo, Adif ha informado también de que en las líneas de Cercanías Madrid C8 y C10 se están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización entre Las Matas y Torrelodones provocada por condiciones meteorológicas adversas. El servicio entre Cercedilla y Segovia se encuentra interrumpido por acumulación de nieve en la infraestructura. Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. A estas horas, está nevando en la mayor parte de la región, de manera más intensa en la zona norte y oeste. Por el momento, las carreteras cortadas en la Comunidad de Madrid, son las siguientes: A-1 Somosierra, AP-6 y N-VI Guadarrama, M-130 Puebla de la Sierra, M-137 La Hiruela, M-139 Montejo de la Sierra, M-600 La Mata, M-505 El Escorial, M-601 Navacerrada, M-604 Cotos, M-611 Los Grifos, M-629 Canencia y M-637 Lozoya.

"En el ayuntamiento todo el mundo está trabajando con normalidad y nuestros servicios siguen operando. Sí que tenemos conocimiento de que se han suspendido las clases y ha cerrado el centro de salud por orden de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, mantenemos el colegio abierto, pese a no ser lectivo, para que los padres que así lo necesiten puedan dejar a los menores. En la zona del pueblo no hay ninguna carretera cortada por el momento, pero la que sube al Puerto, la 601, está cortada a la altura del kilómetro 12. Al ser un municipio serrano, tenemos nuestros propios protocolos, nuestras máquinas desaladoras y quitanieves. Siempre estamos preparados, es lo de todos los inviernos", apunta Ángel Jorge, concejal de Turismo de Navacerrada.

28 de enero de 2026: las imágenes de la gran nevada en la Comunidad de Madrid / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

"La A-6 se encuentra colapsada y es obligatorio el uso de cadenas a partir de El Plantío. Hemos cambiado los planes para no tener que ir a Madrid, así que nos quedaremos en casa hasta que el temporal remita. Ha sido en la puerta del colegio cuando hemos tomado la decisión. Ha sido prácticamente imposible llegar y muchos autobuses no paraban de deslizar por el suelo. Sólo queda disfrutar de este día de nieve. Los niños están felices sin colegio", señala una vecina.

Tras la advertencia de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, varias universidades han decidido extremar precauciones y cancelar total o parcialmente sus clases a lo largo del día de hoy. Entre ellas, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III, que ya han advertido a sus estudiantes a través del correo electrónico y sus cuentas oficiales en redes sociales.

30 quitanieves

La Comunidad de Madrid mantiene activo un operativo de más de cien profesionales y treinta máquinas quitanieves para garantizar la vialidad de las carreteras. El Gobierno regional recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el transporte público y consultar el estado de carreteras y líneas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha activado este miércoles el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento ante el temporal de lluvia y nieve derivado de la borrasca 'Joseph' que actualmente sacude parte de la Comunidad de Madrid y también la capital.

Noticias relacionadas

Así, el Consistorio ha desplegado máquinas de limpieza que trabajan ya en varios distritos de la capital esparciendo salmuera en los distritos de Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo, según ha informado Emergencias Madrid en una publicación en su perfil oficial en redes sociales. La borrasca 'Joseph' deja ya afecciones al tráfico en varios puntos de la Comunidad de Madrid, así como en el transporte interurbano, según ha informado el Ejecutivo autonómico, que además ha pedido a los centros educativos de las zonas norte y oeste de la región que prioricen la seguridad ante la nevada. La Comunidad de Madrid ha pasado esta mañana a fase operativa de nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales debido a la evolución de la borrasca, mientras que la Delegación del Gobierno ha informado que sigue de cerca la situación, con los recursos del Ejecutivo central a disposición.