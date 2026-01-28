Tribunales
La Sociedad gestora de emergencias celebró una reunión en plena alerta roja del 29-O para acordar "la compra de autobombas"
El letrado coordinador de la Conselleria de Justicia e Interior aporta los correos intercambiados con responsables de Emergencias para limitar la circulación el 1 de noviembre: "Acabo de hablar con la abogacía general y lo vemos proporcionado a la medida a tomar. Lo único es determinar si se cortan vías enteras o puntos kilométricos en concreto. Por lo demás tienes nuestro Ok"
El 29-O no se llegó a redactar ningún informe por escrito
Laura Ballester
La Sociedad valenciana de gestión integral de los servicios de emergencias (Sgise) celebró una reunión en plena alerta roja del 29-O para acordar "la compra de autobombas", según el acta de la reunión del consejo de administración de la empresa pública, aportada ayer por Ignacio Lleó de Nalda, abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia e Interior, el 29 de octubre de 2024.
Según el correo electrónico incorporado ayer a la causa, a las 11 horas del 29 de octubre se remitió por correo electrónico la "Convocatoria reunión consejo administración Sgise" con inicio a las 11 horas y fin previsto a las 12.30 horas. Las personas convocadas eran los principales gestores de la emergencia en ese momento. La convocatoria la firmaba el presidente del consejo de administración de la Sgise, Emilio Argüeso, también secretario autonómico de Emergencias y, por tanto, mando único de la emergencia en los niveles 0 y 1 (al pasar al nivel 2 ya era la consellera, entonces Salomé Pradas, la que pasaba a ostentar el mando único).
Junto a Argüeso estaban convocados a asistir Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Emergencias y el hombre de Carlos Mazón en la conselleria, citado a declarar el próximo 6 de febrero; Raúl Mérida, entonces secretario autonómico de Medio Ambiente y actual comisionado de la Generalitat para la reconstrucción; Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras; Santiago Lumbreras, secretario autonómico de Transparencia y Relaciones Institucionales; Jesús Gual, secretario autonómico de Económica en aquel momento; Juan Martínez, subsecretario de la Conselleria de Medio Ambiente y la secretaria autonómica de Administración Pública, Emilia Selva.
En el orden del día consejo de administración la compra de cinco camiones autobomba y un informe de seguimiento del sistema de prevención de delitos vigente en la Sgise.
Cabe recordar que la Agencia estatal de meteorología (Aemet) elevó los avisos a nivel rojo en el litoral sur de la provincia de València a las 7.36 horas por acumulados en una hora de 90 mm; y también emitió nivel rojo en el litoral e interior norte de la provincia de València a partir de las las 9.41 horas.
El abogado de la Generalitat en la conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre, Ignacio Lleó de Nalda, confirmó ayer a la jueza que la reunión del consejo de administración de la Sgise "fue breve por la situación climatológica" ya que "la situación se estaba poniendo complicada por Utiel-Requena" y Argüeso "se tenía que ir". El encuentro se convocó a las 11 horas y apenas duró 15-20 minutos. Fue especialmente breve", explicó el abogado de la Generalitat.
