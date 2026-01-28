Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos

La borrasca Kristin golpea con fuerza la provincia de Alicante con rachas muy fuertes de viento que se han incrementado a partir del mediodía de este miércoles. Así, en Villena se han registrado rachas de hasta 156 km/h, en la estación de Avamed ubicada en la Sierra de la Villa. En Alcoy (Menejador) se han alcanzado los 134 km/h y en Xixona (Castillo) 130. Así, donde más se está dejando notar es en zonas montañosas.

Este fenómeno asociado a la borrasca atlántica Kristin que ha cruzado rápidamente la península y ha dejado una nevada importante por ejemplo en Madrid mantiene a toda la provincia en aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta la medianoche del miércoles al jueves. Del mismo modo hay también alerta del mismo color , por fenómenos costeros en todo el litoral.

Cartel que anuncia en nivel de alerta naranja por viento hasta las doce de la noche en Elche / Áxel Álvarez

Esta situación ha llevado que el Consorcio Provincial de Bomberos haya realizado entre las 13:00 y las 15:00 horas 52 intervenciones, distribuidas por todas las comarca, siendo las localidades más afectadas Dénia, Elda y Petrer. Fuentes del Consorcio han señalado que no constan heridos.

El tipo de intervenciones sobre todo son por caída de árboles, ramas y cascotes por desprendimientos de fachadas y techos.

Otras poblaciones que han registrado rachas importantes de viento, según la red de Avamet, son Crevillent (Cim de la Vella) con 126 km/h, Agres (Torreta Alta) con 121, Benimassot con 118, Muro con 116, Xaló y La Torre de les Maçanes con 113 km/h.

Según las estaciones de Aemet, "tras el paso del frente el viento se ha acelerado y se están registrando rachas muy fuertes de viento en Alicante e interior y sur de Valencia", destacando los 102 km/h en el Aeropuerto de Alicante-Elche, 91 en Villena, 80 en Pinoso, 78 en Alcoy y 74 en Xàbia.

Desplazamiento

Según Aemet, la previsión era que a mediodía la borrasca, tras cruzar rápidamente la península, estaría situada próxima a la provincia de Castellón, lo que iba a provocar al sur de la misma "un importante temporal de viento".

"Aunque el temporal de viento va a ser generalizado a partir de mediodía, la previsión es que las zonas más afectadas sean el interior de Valencia y la provincia de Alicante, con rachas que pueden superar los 90 km/h. En el resto, rachas que pueden superar los 70-80", ha apuntado Aemet.

