Meteorología
Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos
Villena registra por ahora la velocidad más alta del viento con 156 km/h por un temporal que está causando numerosas incidencias, sobre todo caída de árboles
Jose A. Rico
La borrasca Kristin golpea con fuerza la provincia de Alicante con rachas muy fuertes de viento que se han incrementado a partir del mediodía de este miércoles. Así, en Villena se han registrado rachas de hasta 156 km/h, en la estación de Avamed ubicada en la Sierra de la Villa. En Alcoy (Menejador) se han alcanzado los 134 km/h y en Xixona (Castillo) 130. Así, donde más se está dejando notar es en zonas montañosas.
Este fenómeno asociado a la borrasca atlántica Kristin que ha cruzado rápidamente la península y ha dejado una nevada importante por ejemplo en Madrid mantiene a toda la provincia en aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta la medianoche del miércoles al jueves. Del mismo modo hay también alerta del mismo color , por fenómenos costeros en todo el litoral.
Esta situación ha llevado que el Consorcio Provincial de Bomberos haya realizado entre las 13:00 y las 15:00 horas 52 intervenciones, distribuidas por todas las comarca, siendo las localidades más afectadas Dénia, Elda y Petrer. Fuentes del Consorcio han señalado que no constan heridos.
El tipo de intervenciones sobre todo son por caída de árboles, ramas y cascotes por desprendimientos de fachadas y techos.
Otras poblaciones que han registrado rachas importantes de viento, según la red de Avamet, son Crevillent (Cim de la Vella) con 126 km/h, Agres (Torreta Alta) con 121, Benimassot con 118, Muro con 116, Xaló y La Torre de les Maçanes con 113 km/h.
Según las estaciones de Aemet, "tras el paso del frente el viento se ha acelerado y se están registrando rachas muy fuertes de viento en Alicante e interior y sur de Valencia", destacando los 102 km/h en el Aeropuerto de Alicante-Elche, 91 en Villena, 80 en Pinoso, 78 en Alcoy y 74 en Xàbia.
Desplazamiento
Según Aemet, la previsión era que a mediodía la borrasca, tras cruzar rápidamente la península, estaría situada próxima a la provincia de Castellón, lo que iba a provocar al sur de la misma "un importante temporal de viento".
"Aunque el temporal de viento va a ser generalizado a partir de mediodía, la previsión es que las zonas más afectadas sean el interior de Valencia y la provincia de Alicante, con rachas que pueden superar los 90 km/h. En el resto, rachas que pueden superar los 70-80", ha apuntado Aemet.
Noticia en elaboración
