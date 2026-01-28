El periodista Ricard Ustrell pide al juez que acelere la investigación por la suplantación de su identidad en la red social X porque se siente "desprotegido"

El periodista catalán Ricard Ustrell, presentador del programa 'El matí de Catalunya Ràdio' y exconductor de 'Col·lapse,' ha solicitado al juez de Sabadell que agilice la investigación por la suplantación de su identidad en la red social X (antes Twitter), según ha podido saber EL PERIÓDICO. Su abogada, Judit Gené, presentó el pasado mes de diciembre un escrito en el que pedía al magistrado que diera un “impulso procesal” a la tramitación de la causa y que recordara a la plataforma que gestiona esa red social, Internet Unlimited Company (con sede en Dublín, Irlanda), su obligación de aportar información sobre la cuenta fraudulenta.

El presentador de 'El Matí' se siente desprotegido en las redes sociales y se muestra especialmente preocupado por posibles campañas de desprestigio que se estarían lanzando contra él desde finales de 2025, tras haber detectado la publicación de mensajes falsos sobre su trabajo y su vida personal que posteriormente eran borrados, según las fuentes consultadas por este diario

El escrito de la abogada de Ustrell recuerda que la denuncia ante los Mossos d’Esquadra fue presentada el 11 de agosto de 2025 y que, unos días después, el 24 de septiembre, el juez acordó librar un mandamiento a la plataforma que gestiona X, en el que se requería información detallada sobre la cuenta fraudulenta con el objetivo de averiguar quién la creó y quién ha estado detrás de ella. Tras la traducción de esta petición al inglés, el documento fue remitido el pasado 16 de octubre a los Mossos d’Esquadra para su tramitación. Por el momento, la compañía radicada en Dublín no ha respondido y, por ello, la abogada ha solicitado al juez que se reitere la petición de información.

Grave perjuicio

La abogada subraya que debe tenerse en cuenta que Ustrell “es una figura pública y los hechos que puso en conocimiento de los Mossos le causan un grave perjuicio”, por lo que solicita que se garantice a su representado el derecho a la tutela judicial efectiva.

Ustrell había tenido hace unos años una cuenta en X, pero decidió cerrarla. Para su sorpresa, el 10 de agosto de 2025, un desconocido abrió en esa red social un perfil utilizando su nombre, sus fotografías y ofreciendo detalles personales, como los premios recibidos o el nombre de sus hijos. La ubicación que figuraba era Sabadell. Esa persona incluso llegó a contestar mensajes recibidos por la cuenta haciéndose pasar por el periodista. La mayoría de los comentarios eran de índole política. El expresentador de 'Col·lapse' no solo presentó la denuncia ante la policía, sino que también comunicó la existencia de ese perfil falso a X. La cuenta, que ya no existe, llegó a contar con 107 seguidores tan solo dos días después de su apertura.