Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica

Nada se sabía en Mallorca sobre quién estaba tras la propiedad de uno de sus tantos hoteles lujosos, hasta que lo ha destapado el Financial Times con una investigación que rastrea el imperio inmobiliario del banquero iraní Ali Ansari, acusado presuntamente de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica, organización terrorista, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que forma parte del ejército iraní y desempeña un papel fundamental desde su fundación, en 1979, en el uso del terrorismo por parte del régimen de los ayatolás. Se trata del Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, en el suroeste de Mallorca, situado en Golf de Andratx.

El antiguo Dorint Royal Golf Resort & Spa Camp de Mar pasó a ser gestionado por Steigenberger Hotel Group en 2015. La prestigiosa cadena alemana de hoteles de lujo, que forma parte de H World International, lo reformó para modernizar el cinco estrellas. Este hotel de Mallorca de 164 habitaciones es el único que gestiona en España la cadena alemana con una cartera de 60 establecimientos repartidos entre Europa, Asia y África.

Según publica el Financial Times, Ali Ansari ha sido sancionado en el Reino Unido por, supuestamente, financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica. El magnate iraní habría canalizado cientos de millones de euros hacia una vasta cartera inmobiliaria en Europa. Su familia, explica el rotativo, fundó el banco iraní Ayandeh Bank, uno de los más importantes del país que escondía un agujero millonario cuyo colapso a finales de 2025 agravó la crisis económica que culminó en las protestas de la población contra el régimen islámico con miles de asesinatos y detenidos.

Entre las propiedades de lujo acumuladas por Ansari destaca el resort en Mallorca, además de otros activos hoteleros en Austria o Alemania.

"Banquero y empresario corrupto"

El Reino Unido lo sancionó tras la quiebra del Ayandeh Bank en octubre por financiar “actividades hostiles” de la élite de la Guardia Revolucionaria iraní, según se detalla en la investigación del periódico británico. Las autoridades calificaron a Ansari como un “banquero y empresario iraní corrupto” y congelaron su cartera inmobiliaria en Londres valorada en más de 150 millones de libras (unos 176 millones de euros).

A través de una compleja red de empresas en paraísos fiscales (Luxemburgo o las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves) y también en Austria, Alemania y España el banquero iraní ha acumulado una colección de propiedades en Europa hasta ahora desconocida.

Se calcula que su imperio inmobiliario en el Reino Unido y Europa asciende a unos 400 millones de euros. Ali Ansari tiene pasaportes de Irán, San Cristóbal y Nieves y Chipre, reportan las autoridades británicas, y no está sancionado en la Unión Europea. El Financial Times subraya el hecho de que magnate iraní cercano al régimen islámico como Ansari ha logrado hacerse con tantas propiedades en la UE a pesar de los esfuerzos de Bruselas por arrinconarlos.

Sociedades españolas y alemanas

El rastreo de las cuentas offshore de Ansari muestran que es el dueño del Steigenberger Camp de Mar a través de varias sociedades españolas y alemanas que valoran el resort en 22 millones de euros. También posee una participación en un complejo de esquí de lujo en los Alpes austríacos, el Schlosshotel Kitzbühel.

En Alemania es el propietario de dos hoteles: el Hilton Frankfurt City Centre y el Hilton Frankfurt Gravenbruch cada uno valorado en unos 80 millones de euros por sus sociedades matrices holandesas y alemanas. Además, cuenta con un centro comercial, el Bero Oberhausen, en el noroeste de Alemania, a través de sociedades instrumentales que valoran este activo en 68 millones de euros.

Entre sus propiedades en Londres se incluyen dos apartamentos de lujo cerca del Palacio de Kensington, que compró por unos 36 millones de libras (más de 41 millones de euros) en 2014 y 2016, y un apartamento en Buxmead, una residencia de lujo en The Bishops Avenue, adquirido por 8,1 millones (9,3 millones de euros) en 2017.

La mayoría de las propiedades europeas de Ansari están controladas a través de una serie de sociedades que conducen a una sociedad matriz en San Cristóbal y Nieves llamada Smart Global Limited.

El millonario iraní, a través de su abogado, Roger Gherson, niega "rotundamente haber tenido alguna relación financiera con la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán”. Avanzó también su intención de "impugnar la decisión del Gobierno británico de imponerle sanciones”.